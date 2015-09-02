نحوه هزینه کرد اعتبارات طرح احیای دریاچه ارومیه شفاف سازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد باقری بنابی عصر چهارشنبه در همایش احیای دریاچه ارومیه و اصلاح الگوی کشت که در شهرستان بناب برگزار می شد، افزود: باید مسئولان ستاد احیا به صورت شفاف نحوه هزینه کرد اعتبار ۲۱ هزار میلیارد ریالی احیای دریاچه ارومیه را اعلام کنند.

وی با اشاره به اینکه کشور دچار کمبود آب و کاهش شدید سفره های زیر زمینی است، ابراز داشت: باید برنامه هایی که قرار است برای احیای دریاچه اجرا شوند مورد تایید کارشناسان قرار گیرد و امیدوارم بعد از گذشت ۱۰ سال مسئولان نگویند که کاش این برنامه را اجرا می کردیم و یا نمی کردیم.

نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مردم و مسئولان باید در خصوص بحران آب احساس مسئولیت کنند، ابراز داشت: باید استفاده بهینه ای از منابع آبی صورت گیرد و همچنین مدیریت آب نیز در کشور اصولی و صحیح باشد.

وی با بیان اینکه باید دولت برنامه های دقیق و کاملی برای مدیریت آب در کشور داشته باشد، ادامه داد: متاسفانه ما در کشور کارها را به شکل علمی و دقیق پیش نمی بریم که نیاز است همواره برنامه های مورد نظر به تایید متخصصان آن حوزه برسد.

دولت ۸۵ درصد هزینه های آبیاری بارانی را بصورت بلاعوض پرداخت می کند

فرماندار بناب نیز در ادامه این همایش گفت: تاکنون برنامه ریزی های خوبی برای استفاده بهینه از آب موجود توسط دولت تدبیر و امید انجام گرفته و طبق برنامه های دولت قبلی نیست که صرفاً شعار داده می شد.

ولی الله فرج اللهی با بیان اینکه این دولت در صدد احیای دریاچه ارومیه است و تاکون نیز قدمهای خوبی در جهت احیای آن برداشته شده است، گفت: بحث بحران آب چه شرب و چه کشاورزی از شرایط بحران گذشته و به فراتر از بحران رسیده است.

وی افزود: یکی از راهکارهای اصلی جلوگیری از این بحران مدیریت آبهای موجود است و یکی از راههای اصلی برای فرار از وضعیت موجود اجرای طرحهای آبیاری بارانی است که توسط دولت سفره ای در این زمینه باز شده و بیش از ۸۵ درصد هزینه های آبیاری بارانی بصورت بلاعوض در اختیار کشاورزان قرار می گیرد.

فرماندار بناب از آغاز عملیات اجرایی طرح آبیاری بارانی در یکهزار هکتار از اراضی کشاورزی بناب همزمان با هفته دولت خبرداد و گفت: هدف گذاری ما بر اساس برنامه ۵ هزار هکتار است که امیدواریم در سال آینده و تا پایان سال ۹۶ دو هزار هکتار از اراضی کشاورزی منطقه را به زیر کشت آبیاری بارانی ببریم.

فرج اللهی ضمن توصیه و تأکید به کشاورزان برای عدم کشت پیاز و عدم استفاده از محصولاتی با نیاز بالا به آب تصریح کرد: کارشناسان کشاورزی باید نسبت به تشویق کشاورزان برای استفاده و کشت محصولات کم مصرف و همچنین اتخاذ سیاستهای تشویقی برای کشاورزان اقدام کنند.

وی در خاتمه سخنان خود اذعان کرد: از اول مهرماه در نظر داریم با کاستن از انجام کارهای فرهنگی وارد فاز عملیاتی شویم.