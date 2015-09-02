۱۱۳ نفر بر اثر سوانح جاده ای در گلستان جان خود را از دست دادند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا قدمی، عصر چهارشنبه، در نشست با خبرنگاران گفت: یکی از مشکلاتی که در حال حاضر در جاده های ما وجود دارد، وجود روستاها در حاشیه جاده های استان است که در اثر تردد بیش از حد عابرین پیاده و وسایل و ادوات کشاورزی سوانح جاده ای زیادی رخ می دهد.

وی بیان کرد: به دلیل آشنا نبودن رانندگان، خصوصا رانندگان مسافر حوادث رانندگی در اثر برخورد با عابرین پیاده در محور های استان اتفاق می افتد.

وی اظهار کرد: طی پنج ماه گذشته ۱۱۳نفر بر اثر حوادث جاده ای کشته شدند که در این بین ۱۶نفر معادل ۱۴درصد از کشته های ناشی از تصادفات برون شهری، عابران پیاده بودند.

وی افزود: ۱۱ عابر هم در این مدت به دلیل تصادفات مجروح و به بیمارستان منتقل شدند.

قدمی بیان کرد: یکی از این تصادفات دلخراش که در طی روزهای گذشته در محور گرگان به آق قلا رخ داده است کورس گذاشتن یک سواری زانتیا با یک خودروی پژوی۴۰۵ با سرعت بسیار بالا و غیرمجاز بود که در نهایت منجر به برخورد با دو خانم شده است.

وی در این باره اضافه کرد: در این حادثه این دو خانم که مادر و خاله یک داماد جوان بودند در حال بازگشت از مراسم خواستگاری دچار این حادثه شدند که هردو به علت شدت جراحات جان خود را از دست دادند.

۲۰ واحد صنفی متخلف در مینودشت پلمپ شد

سرهنگ محمد اکبریان، فرمانده انتظامی شهرستان مینودشت نیز گفت: ۲۰ واحد صنفی متخلف به دلیل رعایت نکردن ضوابط ابلاغی، نظام صنفی، شئونات اسلامی و نارضایتی مردم پلمپ و از ادامه فعالیت های آن ها جلوگیری شد.

وی اظهار کرد: در راستای اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی و جلوگیری از بروز ناهنجاری های اجتماعی با هدف مقابله با تخلفات و پیشگیری از آسیب های اصناف طی یک ماه گذشته این موضوع در دستورکار نظارت بر اماکن عمومی قرار گرفت.

وی بیان کرد: در این مدت از واحدهای صنفی پوشاک، کافی شاپ ها، قهوه خانه های سنتی، مراکز فروش محصولات فرهنگی و دیگر واحدهای صنفی هم به صورت محسوس و نامحسوس بازدید شد.

اکبریان تصریح کرد: در برخورد با واحدهای صنفی متخلف در ابتدا پلیس نظارت بر اماکن عمومی ضمن بازدید های مکرر در صورت مشاهده تخلف با تذکر کتبی موارد تخلف را به مسئول واحد صنفی تذکر می دهد و در صورت رفع نشدن موارد مورد نظر برابر قانون با هماهنگی مراجع قضایی، پلیس براساس وظیفه از ادامه فعالیت واحد صنفی جلوگیری می کند.

اجرای طرح پاک سازی نقاط آلوده شهرستان علی آباد

سرهنگ علی اکبر اژدری، فرمانده انتظامی شهرستان علی آباد هم گفت: در طی اجرای این طرح های کنترلی و گشت های نامحسوس، ماموران انتظامی هشت فقره سرقت را کشف و ۱۱نفر سارق، ۲۵خرده فروش مواد مخدر و ۱۶ نفر که مرتکب سایر جرائم شدند را دستگیر کردند.

وی افزود: در همین راستا ۱۸ دستگاه وسیله نقلیه متخلف نیز توقیف و به پارکینگ منتقل شد.

اژدری بیان کرد: علاوه بر این ها ۱۵۰ قلم داروی قاچاق از دو واحد صنفی کشف شد و دو نفر نیز دستگیر شدند.

وی خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.