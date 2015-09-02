ایران جزو کشورهای کم آب و خشکسال جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام شفیقی شامگاه چهارشنبه در حاشیه همایش احیای دریاچه ارومیه به خبرنگاران افزود: بیش از ۸۵ درصد هزینه های آبیاری بارانی را دولت بصورت بلاعوض به کشاورزان پرداخت می کند.

وی با بیان اینکه کشور ما در بین کشورهای دنیا جزو کشورهای کم آب و خشکسال قرار دارد، اظهار داشت: متوسط بارندگی درکشور ما ۲۵۲ میلی متر است که درست یک سوم میزان متوسط بارش جهانی است.

رئیس نظام مهندسی کشاورزی آذربایجان شرقی با اعلام اینکه ۴۱۷ میلیارد مترمکعب آب از طریق بارش ها در کشور روان می شود، اظهار کرد: ۷۰ درصد این میران تبخیر شده و از بین می رود.

وی اضافه کرد: به دلیل افزایش بهره برداری از آب های زیرزمینی خسارت جبران ناپذیری به منابع آب زیرزمینی وارد شده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی آذربایجان شرقی سپس با تاکید بر اینکه هم اکنون ۱۰۰ هزار نفر در قالب شرکتهای خدمات مهندسی در حوزه آبریز دریاچه ارومیه فعالیت می کنند، ابراز داشت: این تعداد نیروی انسانی ظرفیت بزرگی برای کمک به احیای دریاچه ارومیه است و باید مسئولان به نحو مطلوب از این ظرفیت و پتانسیل بالا برای احیای دریاچه استفاده کنند.