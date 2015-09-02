روسیه تحقیق درباره حملات شیمیایی سوریه را متوقف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، روسیه تشکیل هیئت بازرسان سازمان ملل در مورد پرونده حملات شیمیایی در سوریه را به حالت تعلیق درآورده است و اعتقاد دارد هنوز باید در مورد جزئیات این طرح بررسی شود.

ماه گذشته روسیه بر خلاف سیاست های گذشته این کشور در قبال سوریه با ۱۴ عضو شورای امنیت برای تحقیق درباره حملات شیمیایی جلسه تشکیل داده بود. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل هفته گذشته از برگزاری جلسه شورای امنیت برای پیگیری این پرونده خبر داد. قرار است یک تیم سه نفره از کشورهای عضو برای تحقیق درباره حملات شیمیایی تشکیل شود.

بر این اساس روسیه پیش نویس شورای امنیت برای پیگیری این پرونده را امضا نکرده است. در این رابطه «ویتالی چارکین» نماینده روسیه در شورای امنیت به خبرنگاران گفت: ما هنوز روی این پرونده کار می کنیم و باید از کارآیی آن اطمینان حاصل کنیم.

با این حال اعضای دیگر این شورا می گویند روسیه درصدد تمرکز روی استفاده داعش از سلاح های شیمیایی است. گزارشهای متعددی از سوریه حاکی از استفاده داعش از گاز خردل علیه مبارزان کرد در شهر مارع نزدیک حلب است.

در صورت تصویب شورای امنیت تیم تحقیقاتی از سوی بان کی مون ماموریت خود را در سوریه و عراق آغاز خواهد کرد که اولین گزارش آن ۹۰ روز بعد اعلام می شود. از سوی دیگر «استفان دوجاریک» سخنگوی سازمان ملل به نقل از بان کی مون گفت احتمالاً یک یا دو روز بیشتر به اعضای شورای امنیت برای تحقیق درباره جزئیات این پرونده مهلت داده می شود.