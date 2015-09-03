وزیر جهاد کشاورزی وارد سمنان شد/ بررسی زنجیره تولیدات کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، محمود حجتی که از صبح پنج‌شنبه وارد استان سمنان شده است پس از حضور در شهرستان های گرمسار و آرادان و بررسی چند طرح کشاورزی و دامداری، لحظاتی قبل وارد شهر سمنان شد و مورد استقبال استاندار، برخی مقامات محلی و مردم استان قرار گرفت.

رئیس جهاد کشاورزی استان سمنان در حاشیه مراسم استقبال از وزیر جهاد کشاورزی، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: محمود حجتی در سفر یک‌روزه خود به استان سمنان از کشتارگاه صنعتی طیور پر سفید پایتخت و همچنین واحد نگهداری شترمرغ به ظرفیت ۲۰۰ قطعه و با اشتغال‌زایی ۴۵نفر، دیدار و از نزدیک با مشکلات کشتارگاه‌ها و چرخه تولید گوشت سفید و قرمز شهرستان گرمسار و ایوانکی آشنا شد.

سید حسن میرعماد خاطرنشان کرد: صنعتی سازی واحدهای تولید گوشت در زمره تأکیدات ویژه دولت یازدهم است لیکن بازدید وزیر جهاد کشاورزی از واحد صنعتی تولید گوشت سفید ایوانکی در همین راستا صورت گرفته است.

وی افزود: حمایت مسئولان و تسهیل شرایط مشارکت سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی در ارتقاء کیفی سطح تولید گوشت سفید خواسته مسئولان ارشد دولت یازدهم به‌ویژه در سطح استان سمنان است.

بازدید از طرح سیلوی ۱۰۰ هزار تنی گرمسار

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان همچنین با اشاره به سایر برنامه‌های سفر حجتی به غربی‌ترین شهرستان استان سمنان، گفت: علاوه بر بازدید کشتارگاه صنعتی طیور در ایوانکی، دیدار با سرمایه‌گذاران و مسئولان واحد پرورش شترمرغ در ایوانکی و بازدید از طرح سیلوی ۱۰۰ هزار تنی گرمسار ازجمله برنامه‌های سفر حجتی به گرمسار و ایوانکی بود.

میرعماد بیان کرد: بازدید از سیستم آبیاری قطره‌ای و بارانی شرکت کشت و صنعت نسیم، بازدید از باغ زیتون در منطقه فرودگاه سمنان، بازدید از آبخیزداری حوزه شهید شاهچراغی در فولاد محله و بازدید از باغات پسته دامغان مقاصد بعدی سفر یک‌روزه وزیر جهاد کشاورزی در استان سمنان است.

وی افزود: واحد پرورش مرغ گوشتی در شهرستان سمنان نیز با حضور وزیر جهاد کشاورزی افتتاح خواهد شد.

تنها ۲ کشتارگاه نیمه‌صنعتی در استان سمنان وجود دارد

مدیرکل دامپزشکی استان سمنان نیز در خلال بازدید وزیر جهاد کشاورزی از واحد تولیدی گوشت سفید، با اشاره به‌ضرورت ساماندهی کشتارگاه‌ها در استان، گفت: ساماندهی کشتارگاه‌های دام و طیور سراسر استان در دستور کار مسئولان سازمان‌های ذی‌صلاح به‌خصوص نظام دامپزشکی سمنان قرار دارد.

محمد سعیدی بابیان اینکه هفت کشتارگاه در استان سمنان وجود دارد، بیان داشت: دراین‌بین دو کشتارگاه نیمه‌صنعتی و پنج واحد به‌صورت سنتی اداره می‌شوند که ارتقاء سطح کیفی تولیدات این کشتارگاه‌ها در دستور کار مسئولان قرار دارد.

وی افزود: باید در راستای ارتقاء واحدهای تولید گوشت سفید و تولیدات دامی از سنتی به صنعتی اقدامات جدی صورت پذیرد چراکه این مهم نه‌تنها در زمره تأکیدات دولت یازدهم، بلکه نیاز سلامت اجتماعی استان سمنان است.

کشتارگاه‌های سنتی می‌بایست به سمت صنعتی پیش بروند

مدیرکل دامپزشکی استان سمنان بابیان اینکه کشتارگاه‌های سنتی می‌بایست به سمت صنعتی پیش بروند، ابراز داشت: در این راستا نهادهای دولتی ذی ربط می‌توانند شرایط را برای ورود سرمایه گذران و همچنین ارتقاء کیفیت تولیدات دامی اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.

سعیدی همچنین درباره تنها کشتارگاه موجود در شهر گرمسار، توضیح داد: هم‌اکنون کشتارگاه موجود در این شهر به‌صورت نیمه‌صنعتی اداره می‌شود که به‌واسطه اهمیت ارتقاء سطح کیفی تولیدات دامی و طیور نیاز به تبدیل این واحد به صنعتی و مکانیزه احساس می‌شود.

وی در خاتمه افزود: اهمیت بحث تولیدات دامی و طیور در جامعه به شکلی جدی گرفته می‌شود که کمیته ساماندهی کشتارگاه‌های استان سمنان با حضور مجموعه دامپزشکی، بهداشت و درمان، جهاد کشاورزی، استانداری و ... تشکیل‌شده است که وظیفه نظارت و بر کشتارگاه‌ها و راه‌های ارتقاء کیفی در تولیدات دامی و طیوری استان سمنان را بر عهده دارد.