خبرگزاری مهر - گروه استانها، رشد صنعتی، جذب گردشگر و شکوفایی اقتصادی همگی درگرو داشتن جاده‌هایی استاندارد و امن است اما باوجوداینکه بیش از استانداردهای جهانی جاده آسفالت شده در این جزیره وجود دارد کیفیت بسیاری از آن‌ها در حد راه‌های روستایی باقی‌مانده است.

علیرغم شعارهای مدیران منطقه آزاد قشم در خصوص توسعه و پیشرفت این منطقه در امور اقتصادی، صنعتی و گردشگری اما همچنان نواقص مشهودی در این جزیره به چشم می خورد. جاده های ارتباطی میان شهر قشم با سایر شهرهای جزیره و روستاهاحتی با مراکز گردشگری و جاذبه های طبیعی از استاندار مناسبی برخوردار نیست.

کمبود اعتبارات مانعی بر سر راه استانداردسازی جاده های جزیره

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان قشم یکی از مهم‌ترین دلایل توسعه‌نیافتگی جاده‌ها را، کمبود اعتبارات استانی و اختصاص نیافتن اعتبارات ملی دانست و افزود: هم‌اکنون در جزیره قشم بیش از ۵۶۰ کیلومتر راه آسفالت شده وجود دارد که اعتبارات شهرستانی نمی‌تواند از پس توسعه و ارتقای درجه آن‌ها برآید.

میرداد میردادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طبق استانداردها جهانی و با توجه به مساحت ۱۵۰۰ کیلومتری جزیره باید ۲۸۰ کیلومتر راه آسفالته در قشم وجود داشته باشد که این رقم هم‌اکنون دو برابر استاندارد جهانی است ولی متأسفانه کیفیت آن‌ها طبق استانداردهای بین‌المللی نیست.

وی ادامه داد: تنها ۵۰ کیلومتر بزرگراه در جزیره وجود دارد و بقیه محوها، راه‌های درجه‌دو یا روستایی محسوب می‌شوند.

میردادی با تأکید بر ضرورت ایجاد بزرگراه و آزادراه در جزیره قشم، اضافه کرد: با توجه به حجم بالای ورودی مسافر به این جزیره جاده‌ها باید هرچه زودتر ارتقاء پیدا کنند و راه‌های روستایی و درجه‌دو به بزرگراه و آزادراه تبدیل شوند.

رئیس اداره راه و شهرسازی قشم بیان داشت: محور درگهان به لافت و درگهان به فرودگاه از مهم‌ترین محورهایی هستند که به دلیل تردد بالا باید به‌سرعت ارتقای درجه پیدا کنند.

وی ادامه داد: هم‌اکنون ۱۰۰ درصد راه‌های روستایی جزیره آسفالت شده‌اند و برخی روستاها از دوم سیر آسفالته برخوردار هستند اما برای حفظ آن‌ها نیز باید اعتبارات بیشتری اختصاص یابد.

میردادی گفت: بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که به‌منظور حفظ راه‌های روستایی بین سازمان منطقه آزاد و وزارت راه و شهرسازی منعقد گردید؛ قیر یارانه‌ای به ازای ۱۰۰ کیلومتر راه روستایی از طرف وزارت خانه به قشم تعلق‌گرفته که تاکنون بیش از ۵۰ کیلومتر از راه‌هایی که به روستا منتهی می‌شود و توسط خیرین و دهیاری‌ها زیرسازی شده باارزشی بالغ‌بر ۱۵۰ میلیارد ریال اسفالت یا ترمیم‌شده است.

وی هم‌چنین از تخصیص ۶۰میلیارد ریال بودجه از محل اعتبارات تملک دارایی‌ها برای ارتقای جاده‌های قشم در امسال خبر داد و افزود: این اعتبار صرف نگه‌داری ابنیه فنی، روکش آسفالت و ایمن‌سازی محورهای مواصلاتی خواهد شد و تاکنون راه روستایی کانی- دوست کو به طول ۹ کیلومتر به پایان رسیده است.

رئیس اداره راه و شهرسازی قشم ادامه داد: محورهای قشم- باسعیدو، درگهان- رمکان، لافت گورزین و گورزین- باسعیدو نیز در دست اقدام قرار دارند و در آینده‌ای نزدیک بهبود خواهند یافت.

میردادی ضمن بیان کاهش هرساله آمار تصادفات در این جزیره، افزود: باوجود محدودیت اعتبارات ایمن‌سازی راه‌ها، روکش آسفالت، نصب گارد ریل و خط‌کشی به‌طور متناوب و در حد توان راه و شهرسازی انجام‌شده و این موضوع آمار تصادفات را ۶۰ درصد نسبت به سال قبل کاهش داده است.

نارضایتی گردشگران از جاده‌های قشم

یکی از گردشگران در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: جاده‌های قشم برای تردد آسان و بی‌خطر مسافران از کیفیت پایینی برخوردار هستند.

وی ادامه داد: راه‌های برون‌شهری در جزیره قشم برای تردد بالای مسافران مناسب نیست و کمبود تابلوها و علائم هشداردهنده در این جاده‌ها علاوه بر کیفیت پایین آسفالت دلیلی دیگر بر ناامن بودن آن‌ها است.

گردشگر دیگری اظهار داشت: وضعیت این جاده‌ها در غرب جزیره به‌مراتب اسفناک تر از بخش شرقی است و مسئولان باید هرچه سریع‌تر به وضعیت این جاده‌ها رسیدگی کنند.

وی ادامه داد: از دیدن بسیاری از جاذبه‌های طبیعی قشم به دلیل نبود راه یا وجو ناهمواری‌های زیاد در مسیر مناسب محروم گشته‌ایم.

رئیس اداره راه و شهرسازی قشم در ارتباط با انتقاد این گردشگران از وضعیت راه‌های قشم گفت: بخش اعظمی از محورهای موجود در جزیره قبل از تأسیس منطقه آزاد در این جزیره احداث‌شده‌اند و تنها راه‌های دسترسی هستند.

میردادی ادامه داد: خوشبختانه با کمک سازمان منطقه آزاد توانسته‌ایم بودجه‌های خوبی برای ارتقای آن‌ها به دست آوریم اما بازهم تخصیص اعتبارات ملی به این منظور ضروری است.

منطقه آزاد، دلیل عدم تخصیص اعتبارات ملی است

فرماندار شهرستان قشم به خبرنگار مهر گفت: وجود سازمان منطقه آزاد در جزیره قشم یکی از دلایل اصلی اختصاص نیافتن اعتبارات ملی به اداره‌های دولتی قشم است.

عزت کمال زاده اظهار داشت: برای توسعه جاده‌های قشم باید اعتبارات ملی و استانی در این جزیره افزایش یابد و ارتقای محورهای مواصلاتی هرچه سریع‌تر انجام شود.

وی ادامه داد: همکاری سازمان منطقه آزاد و وزارت راه و شهرسازی می‌تواند نتایج مثبتی را در جزیره ایجاد کند و بخشی از این اقدامات نیز هم‌اکنون شروع‌شده است.

درنهایت می‌توان گفت وجود راه‌های روستایی در جزیره‌ای که سالانه میلیون‌ها گردشگر را به خود جذب می‌کند و قرار است در آینده‌ای نزدیک به قطب اقتصادی جزیره تبدیل شود، پذیرفته نیست و باید هرچه زودتر محورهای جزیره که جز زیرساخت‌های اولیه پیشرفت اقتصادی هستند بهبود یابد.

امید است با لغو تحریم‌های ایران و افزایش سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد قشم و همچنین رایزنی مسئولین برای جذب اعتبارات ملی و برطرف ساختن خلأهای قانونی شاهد توسعه جاده‌های بی‌کیفیت قشم باشیم.