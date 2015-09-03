بازار انرژی و یمن محور گفتگوی ملک سلمان و اوباما خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، پیش بینی می شود دو موضوع انرژی و یمن از محورهای اصلی گفتگوهای ملک سلمان و اوباما باشد. در همین راستا جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و عادل الجبیر همتای عربستانی اش در آستانه سفر پادشاه عربستان به واشنگتن دیدار کردند.

یک مقام مسئول در کاخ سفید گفت اوباما و ملک سلمان در دیدار خود بازار انرژی، تحولات یمن و دیگر مسائل منطقه ای را مورد بحث و بررسی قرار خواهند داد.

«بن رودز» معاون مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا نیز در این رابطه گفت: انرژی از موضوعات اصلی نخواهد بود ولی از مسائلی است که معمولا در دستور کار دیدار میان رهبران دو کشور قرار دارد.

این اولین سفر ملک سلمان بعد از رسیدن به پادشاهی عربستان به آمریکاست. طبق اعلام دیپلمات‌ها، سفر سلمان که قرار است روز پنجم سپتامبر آغاز شود، دو یا سه روز طول خواهد کشید.

وی سپس از مصر دیدار می‌کند و پس از آن به عربستان باز می‌گردد. این دیدار در حالی انجام خواهد گرفت که عربستان از توافق هسته‌ای قدرتهای جهانی با ایران ابراز نگرانی کرده است.