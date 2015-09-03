  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۲ شهریور ۱۳۹۴، ۶:۰۴

یک مقام کاخ سفید:

بازار انرژی و یمن محور گفتگوی ملک سلمان و اوباما خواهد بود

بازار انرژی و یمن محور گفتگوی ملک سلمان و اوباما خواهد بود

طبق اعلام منابع آگاه، پرونده یمن و بازار انرژی محور گفتگوهای پادشاه عربستان و رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، پیش بینی می شود دو موضوع انرژی و یمن از محورهای اصلی گفتگوهای ملک سلمان و اوباما باشد. در همین راستا جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و عادل الجبیر همتای عربستانی اش در آستانه سفر پادشاه عربستان به واشنگتن دیدار کردند.

یک مقام مسئول در کاخ سفید گفت اوباما و ملک سلمان در دیدار خود بازار انرژی، تحولات یمن و دیگر مسائل منطقه ای را مورد بحث و بررسی قرار خواهند داد.

«بن رودز» معاون مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا نیز در این رابطه گفت: انرژی از موضوعات اصلی نخواهد بود ولی از مسائلی است که معمولا در دستور کار دیدار میان رهبران دو کشور قرار دارد.

این اولین سفر ملک سلمان بعد از رسیدن به پادشاهی عربستان به آمریکاست. طبق اعلام دیپلمات‌ها، سفر سلمان که قرار است روز پنجم سپتامبر آغاز شود، دو یا سه روز طول خواهد کشید.

وی سپس از مصر دیدار می‌کند و پس از آن به عربستان باز می‌گردد. این دیدار در حالی انجام خواهد گرفت که عربستان از توافق هسته‌ای قدرتهای جهانی با ایران ابراز نگرانی کرده است.

کد مطلب 2902635

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها