قدیر افرون در گفتگو با خبرنگارمهر، اظهار کرد: خراسان شمالی در حوزه های گردشگری سلامت پتانسیل های خوبی داشته و می تواند با بهره گیری از این ظرفیت برای جذب بیشتر گردشگران خارجی اقدام کند.

وی افزود: اقلیم مناسب برای رویش گیاهان دارویی و وجود چشمه های آب گرم در استان زمینه های مناسبی را برای ورود به حوزه گردشگری سلامت ایجاد کرده است.

افرون با اشاره به اینکه خراسان شمالی در حوزه گردشگری سلامت، استانی تازه کار و کم تجربه است، افزود: در صدد هستیم تا بتوانیم به خوبی در فضای خدمات گردشگری سلامت ورود پیدا کنیم.

این مسئول با اشاره به اینکه تاکنون مدیریت چشمه های آب گرم استان در اختیار اداره کل میرث فرهنگی و گردشگری استان نبوده است، اظهار کرد: همزمان با هفته دولت، نظارت و رسیدگی به مناطق چشمه های آب درمانی به اداره کل گردشگری استان واگذار شد که در این زمینه راه اندازی دفتر پاسخگویی و نظارت بر خدمات از کارهای اولیه در این مناطق است.

وی اظهار کرد: پزشکان و فیزیوتراپ های استان به دنبال تعامل با اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری هستند تا بتوانند مجوزهای لازم برای استفاده از ظرفیت های چشمه های آب گرم استان را از این اداره کل بگیرند.

افرون ادامه داد: ورود بیماران خارجی از کشورهای ترکمنستان و افغانستان از دیگر فاکتورهایی است که در بخش توسعه حوزه گردشگری سلامت باید مدنظر قرار گیرد.

وی افزود: با اجرایی شدن و سازمان دهی مدیریتی در حوزه گردشگری سلامت و استفاده بهینه از متقاضیان داخلی و خارجی به زودی شاهد تغییر و تحولاتی در این بخش خواهیم بود.

افرون با اشاره به اینکه اعتباری در خصوص رسیدگی به وضعیت مناطق دارای چشمه های آب گرم در نظر گرفته نشده است، توضیح داد: با تعاملاتی که از سوی اداره کل میرث فرهنگی و بخش خصوصی انجام خواهد گرفت، به طور حتم مشکلی در بخش تأمین هزینه مورد نیاز برای رسیدگی به این مناطق نخواهیم داشت.

وی گفت: خراسان شمالی درشهرستان های فاروج، بجنورد، مانه و سملقان و اسفراین چشمه های آب گرم دارد که مهمترین آنها چشمه آب گرم ایوب پیغمبر در روستای ایوب است.