وضعیت بازار دارویی کشور/تولید سالانه ۳۰ تا ۴۰ قلم داروی جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رسول دیناروند در آیین معرفی سه قلم داروی بیماران ام اس، این داروها را بسیار ارزشمند در بحث درمان بیماران و نیز جلوگیری از خروج ارز از کشور عنوان کرد.

وی دو مورد از این داروها را بسیار ارزشمند در درمان بیماران ام اس و هپاتیت C عنوان کرد و افزود: داروی «سوفوسبرویر» که با نام تجاری «سوبایوویو ۴۰۰» در شرکت باختر بیوشیمی کرمانشاه برای اولین بار در کشور تولید می‌شود، ۹۵ درصد مبتلایان به هپاتیت C را که به درمان های قبلی جواب نداده و بدن آنها مقاوم شده را درمان می‌کند.

معاون وزیر بهداشت ادامه داد: این بیماران در نبود این دارو به تدریج وارد فاز خطرناک بیماری و سیروز کبدی شده و برخی از آنها مجبور به پیوند کبد می‌شدند و این امر قطعا علاوه بر به خطرافتادن جانشان، هزینه‌های هنگفت درمانی بسیاری را هم برای آنها به همراه داشت.

دیناروند به قیمت بالای نوع خارجی این دارو اشاره کرد و افزود: برای یک دوره درمانی سه ماهه ۱۰۰ هزار دلار باید برای تامین این دارو پرداخت می‌شد که این میزان با تخفیف به قیمت ۴۰ هزار دلار به کشور داده می‌شد که نه بیماران و نه دولت از عهده تامین آن بر نمی‌آمدند و برای اولین بار خط تولید این دارو در کشور راه اندازی شد و از هفته آینده با قیمت بسیار پایین در مقایسه با نمونه خارجی وارد بازار می شود.

رئیس سازمان غذا و دارو، «دی متیل فومارات» که با نام تجاری «مایلوبایوکس ۱۲۰» تولید می‌شود را دیگر داروی تولیدی ارزشمند عنوان کرد و افزود: علاوه بر خود دارو، تکونولوژی بکار رفته در ساخت آن نیز برای اولین بار در صنعت داروسازی کشور مورد استفاده قرار گرفته و تکنولوژی آن بگونه‌ای است که کپسول های دارو باید در معده سالم مانده و در روده باز شود.

دیناورند در ادامه با اشاره به وجود ۶۰ هزار بیمار ام اس در کشور، اظهار کرد: در حال حاضر حدود نیمی از این بیماران درمان های روتین دارند که ۸۰ درصد آنها داروهای ایرانی مصرف می‌کنند.

رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه تمام داروهای مورد نیاز بیماران ام اس توسط شرکت های داخلی تولید می‌شود، گفت: خوشبختانه با توجه به کیفیت مرغوب و قیمت بسیار پایین داروهای تولید داخل، روند درمان بیماران ام اس کشور با استفاده از داروهای خارجی و گران قیمت در حال سوق یافتن به سمت استفاده از داروهای تولید داخل است.

وی با اعلام ابراز رضایت بیماران ام اس و پزشکان آنها از داروهای ام اس تولید داخل گفت: علاوه بر کیفیت، بیماران ام اس با استفاده از داروهای تولید داخل آرامش خوبی را به خاطر دسترسی همیشگی به دارو خواهند داشت.

دیناروند در ادامه به ضعف شرکت های داروسازی کشور در زمینه صادرات اشاره کرد و افزود: متاسفانه شرکت‌های داروسازی ما در زمینه فروش و صادرات محصولات شان دچار ضعف هستند و باید در این زمینه خود را تقویت کنند.

معاون وزیر بهداشت به بازار دارویی کشور عراق اشاره کرد و این بازار را حق مسلم شرکت‌های داروسازی استان کرمانشاه عنوان کرد و افزود: زیرساخت‌های خوبی در کرمانشاه در زمینه تولید دارو وجود دارد و باید از این امکانات و زیرساخت‌ها در زمینه صادرات دارو به کشور عراق استفاده کرد.

دیناروند همچنین در حاشیه این مراسم گفت: تا پایان سال داروهای بسیار مهم و گران‌قیمتی در کشور رونمایی می‌شود.

وی با بیان اینکه سال گذشته حدود ۹۷ درصد داروهای مصرفی کشور تولید داخل بود، گفت: با این وجود همین سه تا چهار درصد داروهای وارداتی حدود یک سوم ارزش ریالی بازار دارویی کشور را به خود اختصاص داد.

رئیس سازمان غذا و دارو در ادامه با بیان اینکه سالانه بطور میانگین ۳۰ تا ۴۰ قلم داروی جدید در شرکت های داروسازی کشور تولید می شود، گفت: داروهای بسیار مهم و گرانقیمتی در شرکت های داروسازی کشور در حال تولید است که در حال طی مراحل کنترل کیفیت هستند و به محض تایید، معرفی می شوند.

وی با بیان اینکه از لحاظ تولید دارو در شرایط مطلوبی هستیم، گفت: هیچگاه هدف ما به صفر رساندن واردات دارو نیست، زیرا محققین بسیاری در تمام دنیا روی تولید داروهای جدید کار می کنند که گاهی این داروها برای درمان بیماران ما ضروری است و ورود این داروها به درمان و نجات این بیماران کمک می کند.

معاون وزیر بهداشت افزود: هنر این است که شرکت های داروسازی داخلی به سرعت به دستاوردهای جدید دارویی جهان دست یابند.