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۱۲ شهریور ۱۳۹۴، ۷:۵۸

دستورالعملی که پژوهشگران داده اند؛

۵ راهکار غلبه بر خواب آلودگی در ساعات کار

۵ راهکار غلبه بر خواب آلودگی در ساعات کار

پژوهشگران اخیرا به منظور جلوگیری از خواب آلودگی در ساعات کاری دستورالعملی ارائه کرده اند که می تواند جایگزینی مناسب برای مصرف بیش از حد قهوه و سایر نوشیدنی های کافئین دار یا انرژی زا باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، خواب آلودگی و احساس خستگی در محیط کار امری عمومی و شایع برای تمامی ساعات کاری است و به ویژه برای افرادی که در ساعات بعد از ظهر و شیفت های شبانه به کار می پردازند، حسی آزاردهنده و متداول است.

بسیاری از افراد برای گریز از این حالت ناخوشایند به مصرف بیش از حد قهوه و نوشیدنی های کافئین دار روی می آورند که زیاده روی در مصرف آنها چندان مطلوب نبوده و زیان آور است.

به تازگی محققان نکاتی را به عنوان جایگزین مصرف زیاد قهوه معرفی کرده اند که مورد تایید پزشکان بوده و برای سلامت انسان ضرری ندارند. این موارد که بکار بستن آنها چندان دشوار نبوده و بسیار آسان هستند، عبارتند از:

- برای چند دقیقه به خود استراحت داده و فیلمی کوتاه از حیات وحش و یا بازی کردن گربه سانان تماشا کنید. این موضوع سبب تمدد اعصاب شما شده و قابلیت تمرکز ذهنی تان را افزایش می دهد.
- نوشیدن یک لیوان بزرگ آب می تواند در رفع خواب آلودگی بسیار موثر باشد .  پژوهشگران دریافتند که کمبود آب در بدن دارای عوارضی متعدد از جمله خستگی، خواب الودگی، گیجی، تپش قلب، ضعف و افزایش درجه حرارت بدن می شود.
- برای چند دقیقه از جای خود بلند شده و به بدن خود تکان دهید. این حرکت سبب از بین رفتن رخوت شده و چند دقیقه کوتاه ورزش سبک می تواند خواب آلودگی را به طور کلی از شما دور کند.
- برای چند دقیقه به موسیقی دلخواه خود گوش کنید. این موضوع سبب افزایش تمرکز ذهنی شما شده و در نتیجه انرژی بیشتری به دست خواهید آورد.
- نور محیط اطراف خود را تنظیم کنید. در صورت روشن بودن هوا از نور طبیعی استفاده کرده و در غیر این صورت با افزایش نور محیط بر خواب آلودگی غلبه کنید. البته تاثیر نور خورشید در این زمینه بسیار بیشتر بوده و پژوهشگران دریافته اند که قدم زدن در زیر نور خورشید سبب کاهش سطح خواب آلودگی شده و شما را برای کل روز شارژ می کند.

کد مطلب 2902645
حبیب احسنی پور

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