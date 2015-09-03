۵ راهکار غلبه بر خواب آلودگی در ساعات کار

به گزارش خبرنگار مهر، خواب آلودگی و احساس خستگی در محیط کار امری عمومی و شایع برای تمامی ساعات کاری است و به ویژه برای افرادی که در ساعات بعد از ظهر و شیفت های شبانه به کار می پردازند، حسی آزاردهنده و متداول است.

بسیاری از افراد برای گریز از این حالت ناخوشایند به مصرف بیش از حد قهوه و نوشیدنی های کافئین دار روی می آورند که زیاده روی در مصرف آنها چندان مطلوب نبوده و زیان آور است.

به تازگی محققان نکاتی را به عنوان جایگزین مصرف زیاد قهوه معرفی کرده اند که مورد تایید پزشکان بوده و برای سلامت انسان ضرری ندارند. این موارد که بکار بستن آنها چندان دشوار نبوده و بسیار آسان هستند، عبارتند از:

- برای چند دقیقه به خود استراحت داده و فیلمی کوتاه از حیات وحش و یا بازی کردن گربه سانان تماشا کنید. این موضوع سبب تمدد اعصاب شما شده و قابلیت تمرکز ذهنی تان را افزایش می دهد.

- نوشیدن یک لیوان بزرگ آب می تواند در رفع خواب آلودگی بسیار موثر باشد . پژوهشگران دریافتند که کمبود آب در بدن دارای عوارضی متعدد از جمله خستگی، خواب الودگی، گیجی، تپش قلب، ضعف و افزایش درجه حرارت بدن می شود.

- برای چند دقیقه از جای خود بلند شده و به بدن خود تکان دهید. این حرکت سبب از بین رفتن رخوت شده و چند دقیقه کوتاه ورزش سبک می تواند خواب آلودگی را به طور کلی از شما دور کند.

- برای چند دقیقه به موسیقی دلخواه خود گوش کنید. این موضوع سبب افزایش تمرکز ذهنی شما شده و در نتیجه انرژی بیشتری به دست خواهید آورد.

- نور محیط اطراف خود را تنظیم کنید. در صورت روشن بودن هوا از نور طبیعی استفاده کرده و در غیر این صورت با افزایش نور محیط بر خواب آلودگی غلبه کنید. البته تاثیر نور خورشید در این زمینه بسیار بیشتر بوده و پژوهشگران دریافته اند که قدم زدن در زیر نور خورشید سبب کاهش سطح خواب آلودگی شده و شما را برای کل روز شارژ می کند.