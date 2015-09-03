چندین طرح و پروژه عمرانی در دیواندره افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار کردستان با همراهی شماری از مسئولان استانی و شهرستانی بعد از ظهر چهارشنبه به شهرستان دیواندره سفر کرد تا در مراسم بهره برداری از طرح ها و پروژه های عمرانی مشارکت کند.

با حضور استاندار کردستان راه آسفالته روستای علی آباد کرفتو افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

در ادامه سفر استاندار کردستان همچنین پروژه گازرسانی به مجتمع روستایی گوربابا علی، یوزباشکندی و دو روستای دیگر نیز مورد بهره برداری قرار گرفت.

استاندار کردستان در مراسم افتتاح و بهره برداری از این پروژه با اعلام این مطلب که توسعه روستایی از سیاست های اصلی دولت تدبیر و امید است، اظهار داشت: توسعه همه جانبه کردستان در دستور کار جدی ما قرار دارد.

عبدالمحمد زاهدی افزود: انتظار می رود که با تلاش و همت تمامی مدیران و مسئولان زمینه برای توسعه تمامی بخش ها در استان کردستان فراهم شود.

در ادامه این سفر استاندار کردستان به اتفاق هیئت همراه در منطقه گردشگری غار کرفتو حاضر و از برخی قسمت های این غار بازدید کرد و گفت: غار کرفتو یادگار و شاهکار مشترک تمدن انسانی و طبیعت هنرمند است و یکی از مراکز زیبای گردشگری کردستان به شمار می آید.

وی یکی از زیر ساخت های توسعه کردستان را گردشگری عنوان کرد و گفت: جای جای کردستان محل ظهور زیبابی های طبیعی و گردشگری است و انتظار می رود بتوانیم با توسعه صنعت گردشگری بخشی از عقب ماندگی های تاریخی کردستان را از این طریق جبران کنیم.

استاندار کردستان همچنین در مراسم اختتامیه جشنواره موسیقی فولکلور زرینه حضور پیدا کرد و از متولیان برگزاری این برنامه نیز تقدیر و تشکر کرد.