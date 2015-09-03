به گزارش خبرگزاری مهر، جدیدترین رده‌بندی ماهانه برترین تیم های فوتبال جهان ظهر امروز پنجشنبه از سوی فیفا اعلام شد که بر اساس آن تیم ملی ایران در مکان چهلم دنیا قرار گرفت. تیم ایران با کسب ۷۱۶ امتیاز این رده را به خود اختصاص داد. تیم کشورمان در قیاس با ماه قبل یک پله صعود داشته است.

بر اساس اعلام فیفا، تیم ایران در رتبه‌بندی تیم‌های آسیایی در مکان نخست قرار دارد و جایگاه خود را مثل ماه‌های گذشته حفظ کرده است. تیم ملی کره‌جنوبی با کسب ۵۷۴ امتیاز در رده ۵۷ دنیا و دوم آسیا ایستاده است. ژاپن نیز با ۵۷۰ امتیاز سومین تیم آسیایی بوده که رده ۵۸ رنکینگ جدید فیفا را به خود اختصاص داده است. تیم استرالیا، قهرمان جام ملت‌های آسیا نیز در این رنکینگ با کسب ۵۴۸ امتیاز در مکان ۶۱ جهان و چهارم آسیا ایستاد. امارات، ازبکستان، عراق، چین، اردن و عربستان هم به ترتیب پنجم تا دهم هستند.

در این رده‌بندی تیم ملی آرژانتین مثل ماه گذشته با ۱۴۴۲ امتیاز در صدر رنکینگ قرار گرفت و بهترین تیم دنیا معرفی شد. بلژیک (۱۲۶۹)، آلمان (۱۲۴۸)، کلمبیا (۱۲۲۴)، برزیل (۱۲۰۹)، پرتغال (۱۱۸۶)، رومانی (۱۱۷۶)، شیلی (۱۱۴۹)، ولز (۱۱۴۶) و اسپانیا (۱۱۲۲ امتیاز) رده‌های دوم تا دهم رنکینگ فیفا را در اختیار دارند.