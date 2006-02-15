كاهش حجم بودجه تا 10 درصد نرخ تورم را كاهش مي دهد

ايرج نديمي درگفت وگوبا خبرنگاراقتصادي خبرگزاري مهر، افزايش حجم بودجه را با قانون برنامه چهارم توسعه مغايردانست وگفت: بخش عمده اي ازدرآمدهاي نفتي براي وارد كردن كالاهاي مصرفي صرف شده و مي شود.

وي درادامه ، با بيان اينكه 4 ميليارد دلار ازدرآمدهاي نفتي به هيچ وجه امكان فروش را نداشت ، گفت: با اين اوصاف اگر حجم بودجه درسال85 كاهش نمي يافت تورم به ميزان 10 درصد افزايش مي يافت.

وي تنظيم بودجه سال 85 را با نفت 40 دلاري موجب افزايش تبديل دلار به ريال عنوان كرد وافزود: درصورت تبديل دلاربه ريال بنزين وارداتي به صورت مبادله اي انجام مي شد.

نديمي در ادامه درباره اعتبارات عمراني گفت : تورم اعتبارات عمراني قابل قبول تر ازتورم هزينه هاي جاري است چرا كه معضل اشتغال را حل مي كند وهمين امرباعث مي شود تورم دربلند مدت مهار شود.

وي گفت: دولت مي تواند در سال 85 با انتشار اوراق مشاركت كمبود اعتبارات عمراني را جبران كند.

مخبر كميسيون اقتصادي ، افزايش اعتبارا ت عمراني را موجب رونق توليد وكاهش نرخ تورم دانست وگفت: دولت مي تواند با كاهش بودجه شركت هاي دولتي وبودجه عمومي بودجه عمراني را تقويت كند واز اين طريق معضل اشتغال را درجامعه برطرف كند.

نديمي در ادامه افزود: بسياري از طرح هاي عمراني توجيه اقتصادي ندارند در نتيجه تزريق نقدينگي به آنها تنها نرخ تورم را افزايش مي دهد، بنابراين دولت بايد تمهيداتي را بيانديشد وبه طرح هايي كه توجيه اقتصادي بيشتري دارند اعتبارات بيشتري بدهد.