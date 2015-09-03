روز پر کار لاریجانی/ از دیدار با یهودیان تا رایزنی با ۶رئیس مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در آخرین روز سفر خود به نیویورک برای شرکت در چهارمین اجلاس روسای پارلمان های جهان با هیئت های پارلمانی کشورهای تونس، اسلوونی، گرجستان، ایتالیا، کرواسی، آذربایجان و همچنین فرهیختگان ایرانی در نیویورک و جامعه یهودیان ضد صهیونیست آمریکا ملاقات و گفتگو کرد.

لاریجانی با رئیس جامعه یهودیان ضد صهیونیست آمریکا دیدار کرد

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در آخرین روز با جامعه یهودیان ضد صهیونیسم آمریکا دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار ابتدا خاخام موشه داوبک رئیس جامعه یهودیان ضد صهیونیسم آمریکا از جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری مهم و دارای مردمانی متدین و مهربان یاد کرد و گفت: می دانیم که ایران دارای مردمی متدین، متمدن، مهربان و دارای فرهنگ و تاریخ غنی است.

وی با بیان اینکه جامعه یهودیان نیویورک یک تشکیلات سیاسی نیست افزود: به دنبال تبعیت واقعی از آموزه های اصلی تورات و خداوند متعال هستیم و هدف ارتقای ایده های یهودیت ناب را پیگیری می کنیم.

رئیس جامعه یهودیان ضد صهیونیسم: اهداف صهیونیست ها با آموزه های یهودیت سازگاری ندارد

وی افزود ‌: یهودیت هیچ تناسبی با صهیونیسم ندارد چرا که یهودیت بیش از سه هزار سال قدمت دارد ولی صهیونیسم تنها ۱۵۰ سال پیش و بر اساس یک نقشه سیاسی به وجود آمد.

رئیس جامعه یهودیان آمریکا همچنین گفت: صهیونیسم یک جنبش سیاسی است که اهدافی را دنبال می کند که با آموزه های یهودیت سازگاری ندارد.

لاریجانی:یهودیان ایرانی با وجود جمعیت اندک در مجلس شورای اسلامی نماینده دارند

وی با اشاره به اوضاع یهودیان در کشورمان گفت: بسیار خرسندیم از اینکه در ایران با آنکه تعداد پیروان دین یهود زیاد نیست ولی آنها در مجلس نماینده دارند و اعمال مذهبی خود را آزادانه انجام می دهند که نشان دهنده احترام مسئولان و مردم ایران به دین حضرت موسی و پیروان آن است.

وی همچنین گفت :‌ تمام یهودیان جهان از توافق هسته ای اخیر حمایت می کنند و آن را در جهت صلح و ثبات جهان می دانند و فقط صهیونیست ها با آن مخالفند.

در ادامه این دیدار رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تعالیم و آیین یهود گفت: آیین مقدس یهود بر پایه خداپرستی است و در قرآن کریم نیز حضرت موسی از پیامبران دارای کتاب آسمانی و مورد احترام مسلمانان است .

وی افزود:پیروان تمام ادیان الهی از جمله یهودیان در ایران در صلح و آرامش زندگی می کنند و مناسک دینی خود را ‌آزادانه و بدون محدودیت انجام می دهند و در مجلس هم نماینده دارند.

وی افزود : صهیونیسم در یک بخشی در جهان در جهت تخریب دین یهود و تروریست ها و افراطیون به ظاهر مسلمان نیز در بخش های دیگر از منطقه خاورمیانه با اقدامات مذبوحانه خود قصد دارند چهره اسلام را مخدوش کنند.

لاریجانی: موضع یهودیان جهان با موضع رژیم صهیونیستی در مورد توافق هسته ای ایران متفاوت است

رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به توافق هسته ای کشورمان با ۵+۱ گفت: آنچه در جامعه آمریکا و برخی جاهای دیگر در جهان تبلیغ منفی می شود که این توافق خوب نیست به تحریک رژیم صهیونیستی صورت می گیرد و مردم ما می دانند که یهودیان جهان این توافق را در جهت صلح و آرامشی بین المللی می دانند و موضع آنها با صهیونیست ها تفاوت دارد.

دیدار لاریجانی با جمعی از ایرانیان فرهیخته و برگزیده ساکن آمریکا/سرمایه گذاری در بخش های مختلف صنعت و بازرگانی

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه دیدارهای خود در نیویورک با جمعی از ایرانیان فرهیخته و برگزیده ساکن آمریکا در نیویورک دیدار و گفت وگو کرد.

لاریجانی ایرانیان خارج از کشور را سرمایه های انسانی ارزشمند برای کشور برشمرد و از این دیدار اظهار خرسندی کرد.

رئیس مجلس در مورد توافق هسته ای ایران و ۱+۵ گفت: این توافق دوره متفاوتی در روابط ایران و غرب آغاز کرد.

وی افزود: این توافقنامه در حال بررسی در داخل کشور است و هرچند دارای اشکالاتی باشد اما در مجموع مثبت بوده و البته مهم نحوه اجرای آن است.

لاریجانی با برشمردن اولویت های پس از توافق در دوره جدید توسعه فعالیت های اقتصادی و توجه به توسعه کشور را پراهمیت توصیف و تاکید کرد: در زمینه های نفت، گاز و پتروشیمی نیازمند سرمایه گذاری جدید به ویژه در میادین مشترک با کشورهای همسایه هستیم.

وی از ایرانیان خارج از کشور و بازرگانان و تجار ایرانی مقیم خارج از کشور خواست سرمایه گذاری در بخش های مختلف صنعت و بازرگانی را مورد توجه قرار دهند.

علی لاریجانی افراطی گری و ظهور جریان های تروریستی در منطقه را سبب ناامنی و مخدوش شدن چهره واقعی اسلام در دنیا عنوان کرد.

وی دخالت های خارجی و تصمیمات نادرست برخی کشورهای غربی و صهیونیست ها را سبب ایجاد گروه های افراطی در منطقه و ایران هراسی در فضای رسانه ای و افکا رعمومی غرب عنوان کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی از ایرانیان مقیم خارج خواست تا از ظرفیت های انسانی و سرمایه های خود برای تأثیرگذاری مثبت در فضای سیاسی و رسانه ای و هدایت وروشنگری افکار عمومی استفاده کنند.

وی تسهیل فضای کسب و کارو ایجاد امکان استفاده از ظرفیت ایرانیان مقیم خارج را برای توسعه کشور مفید و موثر خواند.

علی لاریجانی حمایت از ایرانیان مقیم خارج را وظیفه وزارت امور خارجه توصیف و تصریح کرد: بایستی موانع حضور فعال ایرانیان مقیم خارج را در کشور فراهم کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال یکی از هموطنان درباره توافق هسته ای گفت: در مجموع این توافقنامه به صلاح منافع ملی کشور است و هرچند دارای اشکالاتی است اما این نکته که غرب مجبور به اذعان به حقوق هسته ای ما شد نکته ای مثبت است.

لاریجانی با رئیس مجلس اسلوونی دیدار کرد/تاکید بر استفاده از ظرفیت‌ تجاری و بازرگانی در بهبود روابط اقتصادی

در ادامه این دیدار ها رئیس مجلس شورای اسلامی با رئیس مجلس اسلوونی دیدار و گفت‌وگو کرد.

در ابتدای این دیدار آقای میلان برگلز رئیس مجلس اسلوونی ضمن استقبال از موافقت هسته‌ای ایران و ۱+۵ نسبت به اجرای این توافقنامه اظهار امیدواری کرد.

علی لاریجانی نیز ضمن تشکر از حسن نظر کشور اسلوونی نسبت به مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب، تاکید کرد: ‌ایران از ابتدا بر حل مسئله ‌هسته‌ای از راه مذاکرات تاکید داشت و گفتگو را تنها راه‌حل این مسئله می‌دانست.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: ایران خواستار توسعه روابط اقتصادی و سیاسی با کشور اسلوونی است.

علی لاریجانی همچنین با تاکید بر آمادگی ایران برای استفاده از ظرفیت‌های تجاری و توانمندی بازرگانان ایرانی نسبت به بهبود سطح روابط اقتصادی دو کشور ابراز امیدواری کرد و از گسترش روابط پارلمانی استقبال کرد.

در ادامه میلان برگلز رئیس پارلمان اسلوونی ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌های پارلمان این کشور به سفر هیات پارلمانی اسلونی به ایران اشاره و خواستار سفر لاریجانی به این کشور شد.

رئیس پارلمان اسلوونی همچنین از توسعه روابط تجاری و بازرگانی بین دو کشور و گفت‌وگو و سفر تجار و بازرگانان دو کشور و بررسی زمینه‌های همکاری بیشتر استقبال کرد.

دیدار لاریجانی با رئیس مجلس تونس/تروریسم در جهان اسلام به مصیبتی بزرگ تبدیل شده است

علاوه بر این رئیس مجلس شورای اسلامی در حاشیه چهارمین اجلاس سران کشورهای جهان، صبح امروز با مهدی بن غربیه رئیس مجلس تونس دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار لاریجانی از تونس به عنوان کشور دوست و برادر جمهوری اسلامی ایران یاد کرد و گفت: پیشرفت‌های حاصله در دوران پس از تحولات تونس، در زمینه نهادسازی و گسترش دموکراسی موجب خرسندی است.

وی ادامه داد: ملت تونس از دوران دشواری عبور کرد و با استمرار مجاهدت و تلاش در عرصه‌های مختلف به دوران شکوفایی اقتصادی دست خواهد یافت.

رئیس مجلس تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تجارب خود را در زمینه‌های مختلف توسعه زیرساخت‌های اقتصادی، تجاری و امنیتی در اختیار تونس قرار دهد.

لاریجانی با اشاره به تحولات منطقه‌ای و بین المللی گفت:‌ تروریسم در جهان اسلام به مصیبتی بزرگ تبدیل شده و برای رسیدن به رشد و شکوفایی اقتصادی در کشورهای اسلامی باید به مقابله جدی با تروریسم پرداخت.

وی ضرورت اتحاد بین کشورهای اسلامی و پیشگیری از تفرقه را مهم خواند و گفت: فقط دشمنان اسلام از تفرقه و تشتت آراء کشورهای مسلمان بهره می‌برند.

در ادامه این دیدار آقای مهدی بن غربیه رئیس مجلس تونس نیز از جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری مهم و قدرتمند در منطقه و جهان نام برد و گفت:‌ تونس به گسترش روابط خود با کشور برادر و دوست جمهوری اسلامی ایران افتخار می‌کند.

وی با تاکید بر سخنان رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد ضرورت مقابله جدی با پدیده افراط گرایی و تروریسم گفت: جهان اسلام از افراط گرایی و خشونت و تفرقه آسیب‌های زیادی را متحمل شده است.

رئیس مجلس تونس در ادامه خواستار ارائه تجربیات کشورمان در زمینه‌های توسعه اقتصادی و تجاری شد و گفت: از همکاری‌های مشترک برای رشد زیر ساخت‌های کشور خود در زمینه‌های مختلف استفاده خواهیم کرد.

در این دیدار لاریجانی از همتای تونسی خود برای سفر به ایران دعوت کرد

لاریجانی با رئیس مجلس گرجستان دیدار کرد/بررسی انتقال گاز ایران با اروپا از طریق گرجستان

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه دیدارهای خود با همتایان پارلمانی در نیویورک در حاشیه چهارمین اجلاس سران کشورهای جهان،با رئیس مجلس گرجستان دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار آقای دیوید اوسو پاشویلی رئیس مجلس گرجستان ضمن اظهار خرسندی از سفر قبلی خود به ایران، گرجستان را دوست خوب ایران عنوان و از سطح مناسب روابط دو کشور استقبال کرد.

وی با بیان اینکه روابط صمیمانه بین دو کشور می‌تواند زمینه‌ساز گسترش روابط فرهنگی و اقتصادی شود از گسترش و توسعه روابط پارلمانی ایران با گرجستان استقبال کرد.

رئیس مجلس با بیان اینکه طرح انتقال گاز ایران به اروپا از طریق گرجستان می‌تواند برای این کشور نیز مفید باشد نسبت به انجام این پروژه اظهار امیدواری کرد.

علی لاریجانی همچنین انتقال آب از گرجستان به ایران را طرح دیگر قابل انجام در زمینه گسترش مبادلات اقتصادی دو کشور عنوان کرد و افزود: با انتقال آب از گرجستان به ایران، می توان مشکل برخی مناطق ایران مانند دریاچه ارومیه که از کم آبی رنج می‌برد،‌ را مرتفع کرد.

رئیس مجلس گرجستان نیز با بیان اینکه ما نیز این دو مقوله را که قبلا از طرف ایران مطرح شده بود بسیار جدی گرفته‌ایم، گفت: در تدارک سفر نخست وزیر گرجستان به ایران هستیم و دولت گرجستان کارگروهی برای توسعه روابط با ایران تشکیل داده است که معاون نخست وزیر این کشور، رئیس این کارگروه و برخی وزرای مهم مانند وزیر انرژی و وزیر خارجه و برخی مدیران پروژه‌های زیر ساختی عضو این کارگروه هستند.

وی ابراز امیدواری کرد با سفر آتی این هیات گرجستانی به ایران این موضوعات مورد بررسی دقیق قرار گیرد و اجرای آن زودتر عملی گردد.

رئیس مجلس گرجستان با بیان اینکه در محافل اقتصادی و رسانه‌ای این کشور، موضوع انتقال آب به ایران مدت‌هاست که مطرح است، گفت:‌ مسئولان و کارشناسان اقتصادی با توجه به منابع سرشار و مازاد آب در این کشور از پروژه انتقال آب به کشورهای همسایه استقبال می‌کنند. رئیس مجلس گرجستان همچنین ضمن تبریک توافق هسته‌ای ایران و ۱+۵، ایران را کشور قدرتمند و با ثبات منطقه توصیف کرد و ابراز امیدواری کرد روابط دو کشور در همه زمینه‌ها ارتقاء یابد.

لاریجانی با رئیس مجلس ایتالیا دیدار کرد/استقبال ایتالیا از توسعه همکاری های اقتصادی با ایران

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه دیدار های خود در نیویورک امروز با لائورا بولدرینی رئیس مجلس نمایندگان ایتالیا دیدار کرد و گفت: روابط تجاری ایران و ایتالیا در گذشته بسیار خوب بوده و تجار ایرانی نگاه مثبتی به مبادلات تجاری با این کشور دارند.

علی لاریجانی ضمن دعوت از رئیس مجلس نمایندگان ایتالیا برای سفر به ایران افزود: اگرچه تحریم‌ها باعث اخلال در مبادلات تجاری بین دو کشور شد اما امیدواریم گسترش روابط پارلمانی زمینه‌ای برای توسعه روابط دو کشور باشد.

وی با اشاره به توسعه همکاری‌های اقتصادی و فرهنگی بین ایران و ایتالیا تصریح کرد: دو کشور می‌توانند در زمینه های گردشگری و انرژی همکاری‌های خوبی را با یکدیگر داشته باشند.

رئیس مجلس با اشاره به رشد تروریسم در منطقه اظهار داشت: متاسفانه برخی از کشورهای منطقه با حمایت از جریان‌های تروریستی به گسترش و توسعه تروریسم در منطقه کمک می‌کنند.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران برخورد با پدیده تروریسم را لازم می‌داند، به تحولات منطقه از جمله سوریه اشاره کرد و افزود: تنها راه برون رفت از بحران سوریه راه‌حل سیاسی است.

در ادامه این دیدار رئیس مجلس نمایندگان ایتالیا نیز برضرورت تقویت روابط پارلمانی بین ایران و ایتالیا تاکید کرد و گفت: ایتالیا از فرصت احیای روابط مجدد با ایران استقبال کرده و خواهان دیدارهای رسمی بیشتری با مقامات جمهوری اسلامی است.

خانم بولدرینی ضمن محکوم کردن اقدامات تروریستی در منطقه تصریح کرد: مقابله با پدیده تروریسم یک عزم جهانی را می‌طلبد.

لاریجانی با رئیس مجلس کرواسی دیدار کرد/ضرورت فعال شدن اتاق های بازرگانی ایران و کرواسی

در ادامه رئیس مجلس شورای اسلامی با رئیس مجلس کرواسی دیدار کرد.

رئیس مجلس کرواسی ضمن ابراز خرسندی از گسترش روابط کشورش با ایران و توسعه امور پارلمانی، تصریح کرد: نام کرواسی از نام کوروش پادشاه ایران گرفته شده است.

علی لاریجانی نیز گفت : از توسعه روابط تجاری واقتصادی با کرواسی استقبال می کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: دو کشور می توانند در زمینه های صنعتی به ویژه انرژی روابط خوبی داشته باشند و ما آماده توسعه مناسبات در این بخش هستیم.

وی با دعوت از رئیس مجلس کرواسی برای سفر به ایران و توسعه پارلمانی گفت : همزمان با این سفر آماده فعال شدن اتاق های بازرگانی دو کشور هستیم

لاریجانی تروریسم را خطری جهانی دانست و افزود: کشورهای منطقه و اتحادیه اروپا در این مورد آسیب پذیرند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به گسترش تروریست در منطقه گفت : با کمک برخی کشورها تروریست ها از لحاظ مالی ونظامی تامین می شوند.

رئیس مجلس کرواسی هم در این دیدار خواستار توسعه روابط پارلمانی با ایران شد و گفت : توافق هسته ای ایران ثمرات زیادی برای اتحادیه اروپا از جمله کرواسی دارد.

یوسب لِکو با تاکید بر اینکه جامعه جهانی و اتحادیه اروپا باید نقش پر رنگ تری در مبارزه با تروریسم داشته باشند افزود : به همین علت همکاری ما وشما اهمیت بسیاری دارد.

وی به سابقه دیرینه روابط دو کشور اشاره کرد وگفت: حتی نام کرواسی از نام کوروش پادشاه ایران گرفته شده است.

لاریجانی با رئیس مجلس آذربایجان دیدار کرد/آذربایجان، مسیر مناسبی برای انتقال گاز ایران به اروپا

در ادامه دیدار های رئیس مجلس شورای اسلامی رد آخرین روز سفر به نیویورک علی لاریجانیبا رئیس مجلس آذربایجان دیدار کرد.

وی جمهوری آذربایجان را مسیر مناسبی برای انتقال گاز ایران به اروپا دانست و تصریح کرد: همکاری های نزدیکتر دو کشور در زمینه های نفت و گاز می تواند بیش از پیش گسترش یابد.

علی لاریجانی با اشاره به روابط دیرینه دو کشور همسایه و مشترکات فرهنگی، توسعه مناسبات به ویژه در زمینه های سیاسی و اقتصادی را خواستار شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی، جمهوری آذربایجان را مسیر مناسبی برای انتقال گاز ایران به اروپا دانست و گفت: همکاری های نزدیکتر دو کشور در زمینه های نفت و گاز می تواند بیش از پیش گسترش یابد.

رئیس مجلس جمهوری آذربایجان نیز ضمن دعوت از آقای لاریجانی برای سفر به باکو، از آغاز رایزنی هایی میان کشورش با طرف های اروپائی برای احداث کمربند گازی خبر داد.

اوکتای اسد اف احیای جاده ابریشم از طریق ترکیه و گرجستان را فرصت مناسب دیگری برای توسعه مبادلات کشورش با ایران خواند و گفت: در صورت تکمیل بیست کیلومتر از راه آهن جمهوری آذربایجان به آستارای ایران، تحول مهمی در این زمینه رخ خواهد داد.