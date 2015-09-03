کار بر روی توافق هسته ای حتی بعد از رای گیری ادامه خواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، «باب کیسی» سناتور دموکرات ایالت پنسیلوانیا در مصاحبه با شبکه تلویزیونی اِی بی سی گفت که کنگره تصمیم دارد کار بر توافق هسته ای ۱۴ جولای (۲۳ تیر ماه) را حتی پس از اتمام رأی گیری ادامه دهد.

وی در این مصاحبه گفت: کار بر این توافق ادامه خواهد داشت؛ به عبارت دیگر، کار ما بر روی توافق هسته ای با اتمام رأی گیری تازه آغاز خواهد شد.

کیسی ادامه داد: به عقیده من، الفاظی مبنی بر اینکه همه گزینه ها روی میز است را چند ماه است که مکرراً می شنویم. این جملات کافی نیست.

این سناتور دموکرات افزود: کنگره باید نقش خود را برای تضمین این مسأله که ایران با دارایی های آزاد شده اش از حزب الله و بشار اسد حمایت نخواهد کرد به خوبی ایفا کند.

وی با اذعان به توانمندی های ایران در مدیریت امور گفت: باید درباره این واقعیت که ایران با دلارهای محدود نیز می تواند در نبرد نامتقارن کارهای زیادی را به انجام برساند کاری کنیم. ایرانی ها بهتر از هر کشور دیگری در منطقه می توانند این کارها را مدیریت کنند.

این سناتور در ادامه سیاست های مداخله جویانه آمریکا در منطقه با هدف ایران هراسی و فریب برخی کشورها با هدف تأمین منافع کشورش تأکید کرد: ما باید اطمینان حاصل کنیم که کشورهای منطقه نیز راهبردها و شیوه ایران را برای مقابله با ایران خواهند داشت.