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۱۲ شهریور ۱۳۹۴، ۱۲:۰۷

رئیس پلیس راهور کرمانشاه:

سرعت غیرمجاز در کرمانشاه حادثه آفرید/ یک شهروند جان باخت

سرعت غیرمجاز در کرمانشاه حادثه آفرید/ یک شهروند جان باخت

کرمانشاه- رئیس پلیس راهور استان کرمانشاه گفت: سرعت غیرمجاز یک دستگاه سواری سمند در محدوده بزرگراه امام حسین(ع) کرمانشاه موجب واژگونی یک خودرو شد که در این حادثه یک نفر کشته و ۳ نفر مجروح شدند.

سرهنگ غلامرضا امیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در پی واژگونی یک دستگاه سواری سمند در محدوده بزرگراه امام حسین(ع) کرمانشاه ۳ تن از سرنشینان خودوری سمند مجروح و بر اساس اعلام فوریت‌ های پزشکی یک نفر نیز کشته شد.

رئیس پلیس راهور استان کرمانشاه شامگاه چهارشنبه را زمان وقوع این سانحه عنوان کرد و افزود: در این سانحه خودوری سمند به دلیل عدم رعایت سرعت مجاز و مطمئنه به سمت راست جاده منحرف شده و با درختان برخورد می‌کند.

وی خاطر نشان کرد: مجروحین این حادثه توسط نیروهای اورژانس به بیمارستان طالقانی کرمانشاه انتقال داده شدند.

سرهنگ امیدی خواستار پرهیز سرعت و سبقت غیرمجاز در بزرگراه‌های استان شد و گفت: متاسفانه با وجود هشدارهای فراوان پلیس همچنان شاهد تخلف از سوی برخی رانندگان در رعایت سرعت مجاز هستیم.

کد مطلب 2902759

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