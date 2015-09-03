سرعت غیرمجاز در کرمانشاه حادثه آفرید/ یک شهروند جان باخت

سرهنگ غلامرضا امیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در پی واژگونی یک دستگاه سواری سمند در محدوده بزرگراه امام حسین(ع) کرمانشاه ۳ تن از سرنشینان خودوری سمند مجروح و بر اساس اعلام فوریت های پزشکی یک نفر نیز کشته شد.
رئیس پلیس راهور استان کرمانشاه شامگاه چهارشنبه را زمان وقوع این سانحه عنوان کرد و افزود: در این سانحه خودوری سمند به دلیل عدم رعایت سرعت مجاز و مطمئنه به سمت راست جاده منحرف شده و با درختان برخورد میکند.
وی خاطر نشان کرد: مجروحین این حادثه توسط نیروهای اورژانس به بیمارستان طالقانی کرمانشاه انتقال داده شدند.
سرهنگ امیدی خواستار پرهیز سرعت و سبقت غیرمجاز در بزرگراههای استان شد و گفت: متاسفانه با وجود هشدارهای فراوان پلیس همچنان شاهد تخلف از سوی برخی رانندگان در رعایت سرعت مجاز هستیم.
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