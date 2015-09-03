ساخت پله سوم نردبان توسعه شورای شهر سنندج/ استفاده از ظرفیت رسانه

به گزارش خبرنگار مهر، غریب سجادی ظهر امروز پنج شنبه در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر سنندج که به منظور تعیین هیئت رئیسه شورای اسلامی شهرتشکیل شده بود، گفت: امیدوارم بعد از یک سال با کردار، رفتار و عملکردی مطلوب بتوانم به شیوه ای شایسته پاسخگوی اعتماد اعضای شورا باشم.

وی عنوان کرد: امروز در این جلسه اعضای شورای شهرسنندج نشان دادند که خوشبختی و بزرگی به مقام و جایگاه نیست بلکه به رفتار و منش است.

وی اظهارداشت: کنارکشیدن اعضای باسابقه و با تجربه ای هم چون جلال شریعتی و سید انور رشیدی از نامزدی ریاست شورا نشان از دیدگاه و اعتقاد آنها به توانمندی نیروهای جوان و تحصیلکرده دارد.

رییس جدید شورای اسلامی شهر سنندج ادامه داد: جای بسی خرسندی است که آنقدر امنیت در جامعه ما برقرار است که ما برای ریاست و نایب رئیسی شورا با هم بحث و گفتگو می کنیم.

سجادی بیان کرد: اگر فعالیت ها و اقدامات انجام شده در دوره چهارم شورا را به نردبانی تشبیه کنیم، تمام توان خود را بکار خواهم گرفت که پله های اول و دوم را که توسط سید انور رشیدی و جلال شریعتی بنا نهاده شده تخریب نکرده و بلکه پله سوم را بسازم تا رئیس آینده شورا هم تمام انرژی و وقت خود را صرف ساخت پله چهارم کند.

وی ادامه داد: در دوره منطق و عقلانیت قرار داریم و باید این مهم در رفتار و گفتارمان نمود عینی داشته باشد و باید با منطق کارها و برنامه ها را علمیاتی کنیم.

وی بر حفظ شان و جایگاه شورای اسلامی تاکید کرد و اظهارداشت: نخستین گام را برای تعامل هر چه بیشتر با شهرداری در سال سوم دوره چهارم شورا برخواهیم داشت.

رئیس شورای اسلامی شهر سنندج با اشاره به فضای تعاملی و همکاری در شورا اسلامی شهر سنندج گفت: در این راستا نه تنها باید همدلی بین اعضا شورا افزایش یابد بلکه باید زمینه برای ارتباط شورا با سایر نهادها نیز فراهم شود.

وی بر استفاده از ظرفیت های مختلف برای توجه به شوراهای اسلامی تاکید کرد و افزود: تعامل با فعالان رسانه و مطبوعات استان کردستان نیز در اولویت قرار دارد.

سجادی بر استفاده از ظرفیت های رسانه ای و اطلاع رسانی در شورای شهر سنندج تاکید کرد و گفت: در همین راستا برگزاری نشست های خبری مستمر و منظم و دعوت از اهالی رسانه برای حضور در جلسات شورای شهر به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار دارد.