روح تشکیلاتی و اجتماعی بین دانش آموزان تقویت شود

علی‌اصغر قیصری در حاشیه همایش و اردوی شوراهای دانش‌آموزی برتر استان‌های کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با اظهار اینکه شورای دانش‌آموزی یکی از طرح‌های بسیار مؤثر وزارت آموزش‌وپرورش برای آینده ایران سربلند است که به یاری خداوند در دولت تدبیر و امید هم باقوت و جدیت دنبال می‌شود گفت: اردو یک فرصت تربیتی جذاب و اثرگذار است که باید به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده و تشکیلاتی برگزار شود.

وی اردو را محفلی برای انتقال مفاهیم و آموزش مهارت‌های اجتماعی دانست که صرفاً محلی برای تفریح نیست.

قیصری بیان داشت: شوراهای دانش‌آموز سراسر کشور وقتی در این همایش کنار هم می‌آیند که همراه با برگزاری اردو هم است نشاط و شادابی مثال نزدنی را تجربه می‌کنند که همراه با تبادل فرهنگ‌ها، آداب و سنن، تجربیات و داشته‌های دیگر همتایان خود از سراسر کشور است.

وی یکی از اهداف اردوهای دانش‌آموزی را تربیت سیاسی و اجتماعی دانش‌آموزان دانست و گفت: باید به بخش اجتماعی این اردوها دامن زده شود تا بتوانیم گام‌های مؤثری برای اهداف آموزش‌وپرورش جهت وضعیت اجتماعی دانش‌آموزان برداریم.

قیصری با تأکید بر تقویت روح تشکیلاتی و تربیت اجتماعی دانش‌آموزان افزود: این اردو در کنار همایش شوراها فرصتی برای دانش‌آموزان فراهم کرد که کمتر دست می‌دهد و باید از این فرصت طلایی به نحو احسن بهره گیرند.

معاون فرهنگی اردو گفت: اردو یکی از فعالیت‌هایی است که در رشد و شخصیت فردی و اجتماعی دانش‌آموزان نقش بسزایی دارد و فرصت مناسبی برای رشد، بالندگی، نشاط و شادی در دانش‌آموزان را فراهم می‌کند.

وی توجه متصدیان تعلیم و تربیت به فعالیت‌هایی فرهنگی و اردویی دانش‌آموزان را توجه به نقش اجتماعی دانش‌آموزان در اجتماع دانست و اضافه کرد: با برگزاری اردوهای ملی دانش‌آموزان منافق کشور زمینه رشد و شکوفایی دانش‌آموزان توانمند فراهم می‌آید.

قیصری، تقویت هویت ملی، وحدت و همگرایی در بین دانش‌آموزان، تقویت حس مسئولیت‌پذیری، تعاون و همکاری در دانش‌آموزان، تقویت و ارتقاء سطح توانمندی‌های روانی، اجتماعی دانش‌آموزان و ارتقاء سطح همدلی در بین دانش‌آموزان را از دیگر اهداف برگزاری اردو برشمرد و در ادامه افزود: در این اردو هم سعی شد تا دانش‌آموزان شورا، سفیرانی باشند جهت انتقال اهداف این اردو برای سایر دانش‌آموزان تا با حضور گسترده در انتخابات هجدهم بتوانند بیش‌ازپیش ایفای نقش کنند.