به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری کرمان، سرپرست شهرداری کرمان گفت: در راستای ایجاد نشاط اجتماعی، دریاچه حاشیه ای پردیسان قائم احداث می شود.

علی بابایی با اشاره به آغاز عملیات احداث دریاچه حاشیه ای ضلع شرقی کمربندی افزود: بتن ریزی و لوله گذاری این دریاچه انجام شده و بهره برداری از آن در آینده ای نزدیک صورت می گیرد.

وی همچنین از احداث پارک محله ای در منطقه سه شهر کرمان خبر داد و گفت: کار ابنیه این پارک در کوچه شماره ۱۲ شیخ احمد کافی آغاز شده و با جدول گذاری، کف سازی و زیرسازی ۷۰ درصد پیشرفت داشته است.

بابایی با بیان این که ۸۵ درصد عملیات اجرای فضای سبز جاده کوهپایه انجام شده است، تصریح کرد: از ابتدای جاده کوهپایه تا سه راهی خانه سالمندان فضایی به مساحت پنج هزار متر لوله گذاری و گل کاری شده است.

وی از گل کاری و درخت کاری رفوژ وسط کمربند غربی و جنوبی، ورودی خیابان شهیدان اشرف گنجویی و ضلع جنوبی میدان سرآسیاب خبر داد و افزود: آب نمای سه راهی بهمنیار نیز راه اندازی شده و طراحی پارگ سنگ در بلوار جمهوری، ضلع شرقی اتوبانک تجارت و بلوار امام رضا با همکاری انجمن سنگ در دست اقدام است.

خانه سالم اولین پله برای سازندگی کودکان

بیست‌ودومین نشست از سلسله همایش‌های ارتقای سلامت با عنوان «زندگی سالم» با حضور دکتر «جعفری صدر» دکتری روان‌شناسی کودک و نوجوان با موضوع «کودک و خانواده در دنیای امروز»، در فرهنگ‌سرای جان‌جهان شهرداری کرمان برگزار شد.

در این همایش جعفری با بیان اینکه پیشرفت امکانات در دنیای امروز، شهروندان را دچار سردرگمی و مشکل کرده است، گفت: امروزه پیشرفت تکنولوژی باعث کمتر شدن تمرکز کودکان و گرایش بیش‌تر آن‌ها به بازی‌های فردی شده و دغدغه‌ والدین امروز ما را افزایش داده است.

وی افزود: خود ما هستیم که دنیای کودکی فرزندان‌مان را می‌سازیم؛ اولین پله برای سازندگی کودکان، خانه‌ا‌ی سالم است که ستون‌های آن سالم و نقش‌ها در آن مشخص باشد.

جعفری فرزندپروری را یک هنر و خلاقیت دانست و گفت: فرزندان خود را متناسب با شرایط امروز تربیت کنید و مقایسه با روش تربیت گذشته جایز نیست.

وی گفت: امروزه پرستارهای الکترونیکی، جایگزین والدین شاغل شده است که باعث کمتر شدن ارتباط کودکان با هم‌سالان خود می‌شود.

جعفری تغذیه را یکی از عوامل مهم رشد کودک دانست و بیان کرد: اگر ما اولین پله برای سلامت کودک‌مان یعنی تغذیه را درست برداریم و مطمئن باشیم فرزندمان از لحاظ جسمی سالم است، می‌توانیم قدم‌های بعدی تربیتی را نیز برداریم.

وی افزود: خوردن تنقلاتی مانند چیپس، پفک نوشابه و انواع شکلات‌ها، بچه‌ها را بیش از اندازه پر تحرک کرده و قدرت تمرکز و حافظه‌ آن‌ها را پایین می‌آورد که می‌توان خوردنی‌هایی مانند کشمش، سیب‌زمینی آب‌پز و انواع میوه‌های خشک‌شده را جایگزین آن‌ها کرد تا سلامتی جسمی فرزندان به خطر نیفتد.

این متخصص، غذای روح و ذهن کودکان‌ را کتاب دانست و گفت: سخن گفتن فرزندان، فقط با صحبت کردن و کتاب خواندن رشد پیدا کرده و مهارت ارتباطی آن‌ها را افزایش می‌دهد.

جعفری افزود: اگر برای کودکی خوب کتاب خوانده شود، خوب فکر کردن، خوب گوش کردن و خوب حرف زدن را می‌آموزد.

وی ادامه داد: خانواده بر روی دو ستون پدر و مادر بنا شده است، قرار نیست همه بهترین باشیم، باید با همین داشته و امکانات زندگی کنیم و به جای افسوس خوردن برای نداشته‌ها از اکنون خود استفاده کنیم.

جعفری با بیان اینکه کودکان خود را همان‌گونه که هستند باور کنیم، گفت: هیچ‌وقت از کودکان خود نخواهیم شخص دیگری باشند؛ این‌گونه اعتمادبه‌نفس کودک افزایش پیدا کرده و کودک به خود می‌بالد.

وی افزود: در محبت کردن و دوست داشتن کودکان هم نباید افراط و زیاده‌روی کرد؛ بلکه باید محبت را همانند یک حساب پس‌انداز نگه داشته و به‌موقع برای فرزندان خود خرج کنیم.

جعفری ادامه داد: قانون‌گذاری و نظم را باید از خانه و خانواده شروع کرد و باید فرزندان را مسئولیت‌پذیر تربیت کرد تا در آینده بتوانند با مسئولیت‌های بزرگ‌تر مواجه شوند.

وی با بیان اینکه رابطه‌ پدر و مادر با یکدیگر نقش بسزایی در تربیت فرزندان دارد، گفت: به خصوص پدر ها اگر رابطه‌ی خوبی با دختران خود داشته باشند، می‌توان مطمئن بود که این دخترها در آینده کشش به مردهای خارج از خانه نخواهند داشت.

جعفری ادامه داد: همچنین هرچه پدرها رابطه‌ بهتری با پسرهای خود داشته باشند، الگوپذیری آن‌ها از پدر بیش‌تر خواهد شد .

جعفری‌صدر با بیان اینکه قانون و احترام گذاشتن به قانون را از خانه و خانواده‌ خود شروع کنیم، گفت: خانواده، در احترام به حقوق دیگران، نگذاشتن زباله در خیابان، صرفه‌جویی و عبور نکردن از چراغ قرمز، الگوی خوبی برای فرزندان است و همیشه قدردانی و شکرگذاری را به فرزندان خود آموزش دهیم.

ساختمان جدید سازمان عمران به بهره برداری رسید

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری کرمان گفت: ساختمان اداری این سازمان واقع در بلوار ۲۲ بهمن به بهره برداری رسید.

علی رحمانی با اشاره به اینکه سازمان عمران یکی از مهمترین سازمان ها و در واقع بازوی اجرایی شهرداری محسوب می شود، گفت: متاسفانه این سازمان پیش از این فاقد ساختمان مستقل و مناسب بوده است

وی افزود: با حمایت بی دریغ شهردار وقت سیف الهی و دیگر مسئولین شهرداری و همت والای مسئولین و کارکنان سازمان، ساختمان مرکزی اداری واقع در بلوار ۲۲ بهمن روبروی شرکت گاز و کوچه پشت هلال احمر ساخته و تکمیل شد.

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری کرمان تصریح کرد: ساختمان مذکور از اول شهریور ماه به بهره برداری رسیده است.

رحمانی تصریح کرد: در حال حاضر تمامی واحدها، امکانات و نیروهای ستادی در ساختمان جدید مستقر و مشغول به انجام وظیفه هستند.

چیدمان غیر اصولی چوب و کارتن بر روی پشت بام حادثه آفرید

در پی تماس یکی از شهروندان در ساعت ۱۹ و ۲۹ دقیقه روز گذشته و اعلام حریق در یک منزل مسکونی در خیابان پروین اعتصامی، بلافاصله دو دستگاه خودروی اطفایی از ایستگاه دو به محل حادثه اعزام و نسبت به اطفاء سریع آتش پس از قطع انشعابات و ایمن سازی محل اقدام کردند.

حریق بر روی پشت بام یک مجتمع مسکونی پنج طبقه بود که در اثر نگهداری و چیدمان غیر اصولی چوب وکارتن در قفس خالی پرندگان به وقوع پیوست و باعث ایجاد وحشت در ساکنین و اهالی محل شد.

خوشبختانه با حضور به موقع آتش نشانان حریق اطفا و از خسارات بیشتر جلوگیری شد.

این حادثه صدمات جانی در پی نداشت.