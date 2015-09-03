جوان برای مشارکت به آزادی فکر و اندیشه نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رستمی ظهر پنج شنبه در مراسم اختتامیه دوره های توانمند سازی دبیران سمن های کشور در استان همدان با بیان اینکه امیدوارم نگاه هدفمندی که در استان همدان درخصوص سمن ها گزارش شده در تمام استان ها ایجاد شود، اظهار داشت: این برنامه یکی از برنامه های توانمند سازی جوانان بود که با موفقیت و با انتقال تجربه ها و با موضوع آسیب اجتماعی برگزار شد.

وی با بیان اینکه کشور دوباره به مسیری درست برگشته و آن مسیر توسعه اقتصادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی و توسعه سیاسی کشوراست، بیان کرد: این توسعه همه جانبه به عنوان یک برنامه اساسی در مدیریت کلان جامعه پذیرفته شده است.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با عنوان اینکه توسعه بدون مشارکت همه گیر و همه جانبه امکان پذیر نیست، بیان کرد: به طور طبیعی مشارکت همراه با مسئولیت پذیری است که این مهم نیز آزادی هایی را می خواهد تا مسئولیت ها بتواند در عرصه خود نمایان و اثر گذار شود.

رستمی با بیان اینکه نمی توان از جوان انتظار داشت مشارکت کند اما آزادی عمل و فکر نداشته باشد، افزود: همانگونه که همه تجربه های موفق کشور نشان می دهد اعتماد و احترام به جامعه جوان سبب شد جوانان با دست خالی اقدامات بزرگی به ثمر بنشانند.

دولت تدبیر و امید خود را وام دار جامعه جوان می داند چراکه جامعه جوان قدم خود را برداشته و اکنون جوانان انتظار دارند دولت گام های خود را بردارد

وی با اشاره به اینکه اکنون که توسعه ایجاد شده باید اعتماد به جامعه جوان باز گردد، عنوان کرد: دولت تدبیر و امید خود را وام دار جامعه جوان می داند چراکه جامعه جوان قدم خود را برداشته و اکنون جوانان انتظار دارند دولت گام های خود را بردارد.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه جوانی که در سن ۲۵ تا ۳۰ سال است و قابلیت خود را به دست آورده را نباید در بخش خصوصی و دولتی به بازی گرفت، افزود: باید حضور جوانان مشخص باشد و فعالانه حضور داشته باشند و این امکان پذیر نیست مگر اینکه به سمتی حرکت کنیم که حضور جوانان معنا دار و قابل اتکا باشد.

محمد رضا رستمی با بیان اینکه نهاد سازی جوانان در قالب های مختلف از جمله سازمان های مردم نهاد به عنوان یک هدف اساسی در حوزه دولت مد نظر است، ادامه داد: سازمان های مردم نهاد فرصتی برای توسعه مشارکت هستند.

وی با تاکید بر اینکه طبق برنامه ریزی ها باید تا پایان سال ۹۶ در کشور پنج هزار سمن ایجاد شده باشد، افزود: جامعه جوان باید بداند چگونه حضور خود را موثر کند و با این هدف دوره توانمند سازی اجرا می شود.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به اینکه دوره توانمند سازی دبیران سمن های کشور هر ماه یک دوره در یک استان برگزار می شود، ادامه داد: در ستاد ملی ساماندهی امور جوانان برنامه ملی امور جوانان در حال طرح و تصویب است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان نیز در ادامه با اشاره به برگزاری دوره های توانمدی سازی دبیران سمن ها در استان همدان، اظهار داشت: سازمان های مردم نهاد قوم بزرگی هستند که اثرات آنها را شاهد هستیم.

سید عبدی افتخاری با بیان اینکه مقرر شده که در کشور شهری به عنوان پایتخت جوانان جهان اسلام معرفی شود و به حق استان همدان به عنوان پایتخت تاریخ و تمدن استحقاق لازم را دارد، بیان کرد: تمام فعالیت های این همایش را سمن ها انجام می دهند و اداره ورزش و جوانان نقش نظارت را داشته است.

یکی از ارزشمندترین کارها برگزاری دوره های تخصصی توانمند سازی دبیران سمن ها است

نماینده دبیر سمن های همدان در ادامه هدف از برگزاری این دوره را آشنایی جوانان با مشکلات و معضلات به روز جامعه در بخش های مختلف دانست و اظهار داشت: یکی از ارزشمند ترین کارها برگزاری دوره های تخصصی توانمند سازی دبیران سمن ها است.

سید مصطفی موسوی با بیان اینکه در استان همدان میزبان دوره توانمند سازی با محوریت آسیب های اجتماعی بودیم، عنوان کرد: در این دوره ۶۰ جوان از سمن های ۳۱ استان حضور داشتند و سه استاد از وزارت وزرش و جوانان در دو قالب کارگاه برگزار شد.

وی با بیان اینکه همه امور برگزاری این دوره ها از جمله برنامه ریزی، اجرا و هماهنگی را سمن های استان بر عهده داشتند و این فقط گوشه ای از توانمندی سمن ها است، افزود: استان همدان قابلیت برگزاری برنامه های کشوری را دارد.

نماینده دبیر سمن های همدان با عنوان اینکه سال گذشته رشد ۵۰ درصد تشکیل سمن ها اتفاق افتاده است، بیان کرد: در حوزه فضای مجازی در استان همدان ماهانه یک کمپین در حوره فضای مجازی ایجاد می شود و امروز افتخار داریم به عنوان یکی از پنج استان فعال حوزه سمن ها در کشور هستیم.