نرخ کرایه اتوبوس های درون شهری قزوین ۲۰ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حکمت الله داودی ظهر پنجشنبه در جلسه شورای شهر قزوین اظهار داشت: طبق لایحه شورا، نرخ کرایه اتوبوس های درون شهری با استفاده از کارت هوشمند بلیط از ۲۵۰ تومان به ۳۰۰ تومان و نرخ کرایه بدون استفاده از کارت و نقدی از ۳۵۰ تومان به ۴۰۰ تومان افزایش یافت.

وی ادامه داد: همچنین طبق این لایحه نرخ کرایه مینی بوس های تحت نظارت شهرداری نیز افزایش خواهد داشت چنانکه در هر یک از مسیرهای تردد مینی بوس های شهرداری به میزان ۱۰۰ تومان به کرایه ها اضافه شد.

عضو شورای شهر قزوین بیان کرد: لایحه افزایش ۲۰ درصدی نرخ کرایه اتوبوس های درون شهری متاثر از افزایش نرخ تورم و سوخت به تصویب اعضای شورای شهر رسیده است ضمن اینکه تصویب این مبلغ نیز با میزانی کمتر از نرخ مصوب در لایحه پیشنهادی و با تأکید بر ارائه خدمات کیفی تر به شهروندان انجام شده است.

داودی گفت: سالانه ۴۰ میلیون نفر به همت ناوگان سازمان اتوبوسرانی قزوین جابجا می شود که در این بین عمده استفاده کنندگان از ناوگان، اقشار کم درآمد جامعه هستند با این وجود متاسفانه دولت اعتبار و امتیازی را برای حمایت از ناوگان اتوبوسرانی پیش بینی نکرده است.

رئیس کمیسیون ترافیک شورای شهر قزوین گفت: افزایش رقم سوخت گازوئیل از ۲۵۰ تومان به ۳۶۰ تومان و ایجاد تورم ناشی از آن ناخواسته افزایش هزینه های۴۰ درصدی را به بخش حمل و نقل شهر تحمیل کرده است.

وی ادامه داد: اگر این مهم محقق نمی شد سازمان اتوبوسرانی قادر به ارائه خدمات دهی نبود چرا که در حال حاضر حدود ۶۰ درصد از اتوبوس های درون شهری قزوین، خصوصی هستند که هزینه تمام شده هر ماه کاری باید در پایان ۳۰ روز به بخش خصوصی داده می شود و ضمن اینکه بخش اصلی هزینه های سازمان اتوبوسرانی در قالب یارانه باید به این ارگان اختصاص پیدا کند، بنابراین افزایش نرخ ها کاملا بصورت ناخواسته صورت گرفته است.

عضو شورای شهر قزوین با اشاره به تشویق مردم به استفاده از کارت بلیط بیان کرد: استفاده شهروندان از کارت بلیط می تواند در کاهش هزینه های حمل و نقل موثر باشد چرا که از این طریق کرایه کمتری را پرداخت خواهند کرد.

داودی در پایان در رابطه با نتایج این افزایش نرخ اظهار داشت: در صورتی که میان مردم و مسئولین همکاری و مشارکت وجود داشته باشد و این افزایش نرخ اقدامی در جهت ارتقای سیستم خدمات رسانی ناوگان عمومی شهر تلقی شود قطعا خدماتی چون افزایش ایستگاه های مکانیزه، کاهش زمان انتظار در ایستگاه ها و آماده به کار بودن تعداد اتوبوس های فعال نیز رو به افزایش خواهد نهاد.