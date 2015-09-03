رایزنی فرهنگی ایران از پیشکسوتان قرآنی اندونزی تقدير كرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که ولی‌الله محمدی‌نصرآبادی، سفیر و حجت‌الله ابراهیمیان، رایزن فرهنگی ايران در اندونزي، استاد عبایی، داور بین‌المللی قرآن از ايران، سید عقیل منور، ريیس و یوسنار یوسف، قائم‌مقام اتحادیه حافظان و قاریان اندونزي، شخصیت‌های قرآنی و علمای اندونزیایی، داوران و قاریان از ۲۱ کشور شرکت‌کننده در مسابقات بین‌المللی قرآن کریم اندونزي حضور داشتند، به سه نفر از شخصیت‌های قرآنی اندونزیایی که در راه قرآن به مردم اندونزی خدمت كرده‌اند، هدایایی به عنوان قدرداني و سپاس به همراه تقدیرنامه اعطا شد.

در ابتداي اين مراسم سید عقیل منور، کیایی حاجی نواوی دچیک از استان سوماترای جنوبی، کیایی حاجی محمد بصاری علوی مرتضی از استان جاوه شرقی و واحدین پوارادا از استان پاپوا غربی، سه پیشکسوت برگزیده را معرفی كرد و فعالیت‌ها و آثار آنها را شرح داد.

سپس حجت‌الله ابراهیمیان، رايزن فرهنگي كشورمان در اندونزي در سخنانی راهکارهای گسترش فعالیت‌های قرآنی میان ایران با اتحادیه حافظان و قاریان اندونزی را تبیین كرد.

وي گفت: طبق قانون اساسی، نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه تعالیم قرآن بنا شده است. بر همین اساس رشد فزاینده قرآنی در جمهوری اسلامی ایران مشهود است و به عنوان نمونه فقط در زمینه تفسیر قرآن در طول زمان پس از انقلاب اسلامی بیش از ۲۰۰ تفسیر به نگارش درآمده است. در زمینه حفظ قرآن نیز با اشاره رهبر معظم انقلاب آیت‌الله خامنه‌ای، در مسیر آماده‌سازی ۱۰ میلیون حافظ قرآنی هستیم.

ابراهيميان در ادامه از همکاری‌های به عمل آمده میان رایزنی فرهنگی ايران و انجمن قاریان و حافظان اندونزی در ماه مبارک رمضان قدردانی کرد و عناوین فعالیت‌های مورد توافق میان ایران با اتحادیه حافظان و قاریان اندونزی را برشمرد.

برگزاری دوره‌های تخصصی مقامات قرآنی با حضور و تدریس استاد ایرانی در جاکارتا و برخی از مراکز استان‌ها با شرکت اساتید قرآنی اندونزیایی، برگزاری سمینار «تمدن جدید قرآنی و اسلام رحمت للعالمین» در سال ۲۰۱۶ در اندونزی، معرفی تفاسیر جدید نگارش یافته از ایران و اندونزی به نخبگان دو کشور، حضور ممتازین قرآنی اندونزیایی در ایران برای گذراندن دوره‌های فشرده تخصصی مرتبط با حفظ و قرائت و نغمات قرآنی، تقدیر از پیشکسوتان قرآنی در استان‌های مختلف در اندونزی، حضور قاریان، حافظان و گروه تواشیح از ايران در ایام میلاد حضرت محمد (ص) با میزبانی اتحادیه حافظان و قاریان و برگزاري نشست‌های تخصصی یکسان‌سازی آیین‌نامه‌های مسابقات قرآنی با شرکت متخصصین این فن، مواردي بود ابرهيميان از آنها به عنوان فعالیت‌های مشترك نام برد.

پس از آن نيز دكتر سامي، داور بین‌المللی قرآن از کشور اردن با سپاس از ابتکار ایران و اتحادیه حافظان و قاریان اندونزی، توصیه‌هایی به قاریان و حافظان حاضر در مراسم با استفاده از احادیث نبوی بیان كرد.