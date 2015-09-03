دستور جهانگیری درباره زمین خواری در گردنه حیران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، کاظم پالیزدار با اشاره به ارسال و طرح برخی گزارش ها درخصوص زمین خواری در گردنه حیران در دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: با طرح این موضوع در ستاد برنامه ریزی فوری برای حضور در این منطقه صورت گرفت.



پالیزدار ادامه داد: در جریان بازدیدی که به همراه برخی مدیران ارشد وزارتخانه های مرتبط از جمله جهادکشاورزی، راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بعضی دستگاه های مسئول استانی از این منطقه انجام شد، تخلفات گسترده در این منطقه محرز شد.



دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از ابلاغ فوری به استاندار و دستور رسیدگی فوری به موضوع و تهیه گزارش های تفصیلی در این خصوص خبر داد و گفت: مقرر کردیم تا استاندار محترم در اولین فرصت گزارش خود را به ستاد ارسال کند.



به گفته پالیزدار گزارش بازدید این هیئت در جلسه گذشته ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شد و بعد از استماع گزارش دبیرخانه ستاد، معاون اول رئیس جمهور برپیگیری فوری و برخورد قاطع با متخلفان تاکید کرد.



دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خاطرنشان کرد: هفته گذشته دستور کتبی در این خصوص از سوی رئیس ستاد به وزرای راه و شهرسازی، جهادکشاورزی، کشور، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و استاندار ابلاغ شده است.



وی ادامه داد: تخلفات در گردنه حیران از جمله زمین خواری و ساخت و سازهای غیر مجاز در این منطقه اولین بار به طور جدی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شده و اقدامات اجرایی فوری و جدی توسط این ستاد برای مقابله با تخلفات سالهای گذشته صورت گرفته است.



وی همچنین گفت: درحال حاضر تیم های بازرسی در استان مستقر و در حال بررسی تخلفات هستند.