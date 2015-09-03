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۱۲ شهریور ۱۳۹۴، ۱۳:۴۲

به دلیل بروز برخی حواشی صورت گرفت؛

لغو مراسم اختتامیه جشنواره تئاتر استانی آذربایجان شرقی

لغو مراسم اختتامیه جشنواره تئاتر استانی آذربایجان شرقی

تبریز –اختتامیه جشنواره تئاتر استانی آذربایجان شرقی بدلیل بروز برخی حواشی در تعدادی از اجراهای جشنواره لغو شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی، روز پایانی بیست و هفتمین جشنواره تئاتر آذربایجان‌شرقی که از نهم شهریور در تبریز آغاز شده بود، با صدور اطلاعیه ای از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، حال و هوای دیگری به خود دید چرا که این اطلاعیه خبر از لغو اختتامیه این جشنواره داده است.

پیش از این و طبق برنامه ریزی های صورت گرفته مقرر بود اختتامیه جشنواره بیست و هفتم تئاتر استان که توسط انجمن هنرهای نمایشی تبریز و با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی برگزار می شد، ساعت ۱۸ دوازدهم شهریور در مجتمع سینمایی ۲۲ بهمن تبریز اجرا ‌‌شود که این مراسم با اطلاعیه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تا اطلاع ثانوی لغو شده است.

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی در اطلاعیه ای که امروز (پنجشنبه) صادر کرده، دلیل لغ این مراسم را «به نمایش در آمدن صحنه‌هایی مغایر با ضوابط ابلاغی و موارد مورد تأیید دبیر‌خانه جشنواره در اجرای برخی از گروه‌ها‌ی راه یافته به بخش مسابقه» عنوان و تصریح کرده است: بر این مبنا و تا اطلاع ثانوی برگزاری مراسم اختتامیه جهت بررسی دقیق و کارشناسی موضوع به تعویق می‌افتد.

کد مطلب 2902883

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