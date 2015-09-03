لغو مراسم اختتامیه جشنواره تئاتر استانی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی، روز پایانی بیست و هفتمین جشنواره تئاتر آذربایجان‌شرقی که از نهم شهریور در تبریز آغاز شده بود، با صدور اطلاعیه ای از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، حال و هوای دیگری به خود دید چرا که این اطلاعیه خبر از لغو اختتامیه این جشنواره داده است.

پیش از این و طبق برنامه ریزی های صورت گرفته مقرر بود اختتامیه جشنواره بیست و هفتم تئاتر استان که توسط انجمن هنرهای نمایشی تبریز و با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی برگزار می شد، ساعت ۱۸ دوازدهم شهریور در مجتمع سینمایی ۲۲ بهمن تبریز اجرا ‌‌شود که این مراسم با اطلاعیه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تا اطلاع ثانوی لغو شده است.

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی در اطلاعیه ای که امروز (پنجشنبه) صادر کرده، دلیل لغ این مراسم را «به نمایش در آمدن صحنه‌هایی مغایر با ضوابط ابلاغی و موارد مورد تأیید دبیر‌خانه جشنواره در اجرای برخی از گروه‌ها‌ی راه یافته به بخش مسابقه» عنوان و تصریح کرده است: بر این مبنا و تا اطلاع ثانوی برگزاری مراسم اختتامیه جهت بررسی دقیق و کارشناسی موضوع به تعویق می‌افتد.