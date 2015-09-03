امتداد اتوبان شهید همت تا محور چالوس ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر راه و شهرسازی به همراه استاندار البرز و جمعی از مدیران راه و شهرستازی البرز پیش از ظهر امروز، پنجشنبه از کارخانجات بازسازی لوکوموتیو سازی کرج و همچنین گروه لوکوموتیوسازی مپنا بازدید کرد.

در جریان این بازدید سید حمید طهایی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز همزمان با بازدید وزیر راه و شهرسازی از گروه لوکوموتیو سازی مپنا و راه آهن کرج علی نورزاد معاون وزیر راه و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور از امتداد پروژه اتوبان شهید همت بازدید کرد.

طهایی افزود: پروژه امتداد اتوبان شهید همت پروژه فعالی است و عملیات اجرایی این پروژه تا شهرک جهان نما در ورودی کرج تقریبا به پایان رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه ادامه اتوبان شهید همت به سمت محور چالوس از اهمیت زیادی برخوردار است، گفت: برای احداث کنارگذر شمالی شهر شورا و شهرداری کرج یک هزار میلیارد ریال اعتبار اختصاص داده است امیدواریم به زودی شاهد راه اندازی کنارگذر شمالی باشیم.

توسعه زیرساخت های ریلی مورد توجه وزارتخانه راه و شهرسازی است

۶۰ درصد ترافیک آزادراه کرج - قزوین جذب شهر کرج می شود و ۴۰ درصد باقی مانده از کرج عبور می کند خبرنگار مهر از استاندار البرز در خصوص وضعیت زیرساخت های خطوط ریلی سوال کرد وی، گفت: با توجه به حجم بالای تردد در محورهای مواصلاتی استان به ویژه شهرستان کرج و آزادراه تهران - کرج - قزوین توسعه حمل و نقل ریلی از سوی وزارت راه و شهرسازی مورد توجه قرار گرفته است.

طهایی در ادامه گفت: حمل و نقل ریلی برای 60 درصد ترافیکی که جذب کرج می شود جوابگو است و برای 40 درصد ترافیک باقی مانده زیرساخت های اتوبان جوابگو خواهد بود.

وی ایجاد زیرساخت های حمل و نقل ریلی را در کاهش محسوس ترافیک تاثیرگذار دانست و گفت: توسعه حمل و نقل ریلی در البرز بار ترافیک در محورهای مواصلاتی استان را کاهی می دهد.

به گفته استاندار البرز راه اندازی واگن های بیشتر در خطوط ریلی کرج، توسعه در بخش تولید و پیشرفت در بخش اشتغالزایی را به دنبال دارد.