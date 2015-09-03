به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ احمدرضا پوردستان روز پنجشنبه در یادواره ۳۶۰ شهید ارتشی شرق لرستان در سخنانی با اشاره به دستاوردهای ایران اسلامی در جنگ تحمیلی اظهار داشت: ما در جریان دفاع مقدس از هر وسیله ای برای پیروزی استفاده نکردیم.

وی با بیان اینکه ایران در جنگ تحمیلی به زنان و بچه ها حمله نکرد، افزود: ما دشمن و تنها تاسیسات نظامی را هدف قرار دادیم.

فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه ما در دوران دفاع مقدس به تنهایی با کشورهای مختلف دنیا جنگیدیم، ادامه داد: تاریخ نشان می دهد که اسپانسرهای جنگ های مختلف همواره یا آمریکا بوده و یا شوروی و این دو همدیگر را حمایت می کرده اند اما در جریان دفاع مقدس رشادت و فداکاری رزمندگان سبب شد ما بتوانیم به پیروزی برسیم.

امیر پوردستان با بیان اینکه امروزه بنده به عنوان سربازی از خیل سربازان ولی امر مسلمین جهان و عضوی از خانواده نیروی های مسلح خدمت شما خانواده های شهدا، آزادگان و جانبازان رسیده ام تصریح کرد: امروز نیروهای مسلح ایران اسلامی تمامی حرکت های دشمن را در مرزها و فراتر از مرزها رصد می کنند.

وی با بیان اینکه تمامی حرکات دشمن در هوا و زمین و دریا رصد می شود بیان داشت: اگر هواپیمایی، ناوی و ... وارد مرکزی یا جایی شود تمام این حرکات توسط کارشناسان اطلاعاتی ما تحلیل می شود که تعبیر این حرکات چیست.

فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه متناسب با این تحلیل ها ظرفیت های مقاومتی ایجاد می شود بیان داشت: نیروهای مسلح ایران اسلامی در تمام مرزهای ایران آماده مقابله و مبارزه با تهدیدات احتمالی داعش هستند.

وی تصریح کرد: بنده به عنوان سرباز خدمت شما عرض می کنم که ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و همه نیروهای مسلح ایران اسلامی از قدرت بازدارندگی و آمادگی بسیار بالایی برای پاسخ گویی به تهدیدات برخوردارند و جای هیچ گونه نگرانی نیست.

امیرپوردستان با استناد به حدیثی از امام علی(ع) به تهدیدی که امروز کشور را مورد هدف قرار داده اشاره کرد و گفت: امام علی(ع) می فرمایند که از دشمنت پرهیز کن به ویژه دشمنی که با تو از در صلح و دوستی وارد می شود. چون دشمن می‌خواهد خودش را به تو نزدیک کند که غفلت ایجاد کند.

وی با بیان اینکه آمریکا همان دشمنی است که تا دیروز مترصد حمله به تاسیسات ما بود و از در تهدید با ملت ایران حرف می زد یادآور شد: دشمن قصد دارد خودش را به ما نزدیک تا غفلت ایجاد کند و باید خوش گمانی به دشمن را کنار بگذاریم.

فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران با یادآوری اینکه حضرت امام فرمودند آمریکا شیطان بزرگ است و مقام معظم رهبری نیز تاکید کردند که به مذاکرات خوش بین نیستند افزود: دلیل خوش بین نبودن به مذاکرات این است که هنوز امضای توافق خشک نشده آمریکایی ها شروع به تهدید کردند که با این تفاسیر نمی توان به آمریکا خوش بین بود.

وی با بیان اینکه کشورها با سه طریق با هم ارتباط برقرار می کنند افزود: برخی کشورها با هم تعامل دارند،برخی دیگر رقابت و برخی هم تقابل دارند.

امیرپوردستان با بیان اینکه به عنوان مثال ما با کشور عراق در همه زمینه ها تعامل داریم افزود: نوع روابط ایران با کشور ترکیه فرق می کند در بخش هایی تعامل داریم و در بخش هایی دیگر نیز سیاست های ایران اسلامی با این کشور به ویژه در مسئله سوریه تقابل دارد.

فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: ما با آمریکا به شدت تقابل داریم چرا که آمریکایی ها به دنبال از بین بردن اهداف و آرمانهای ما هستند و اختلاف ما با استکبار ریشه ای است.