عباس دارابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم فوتبال صبای قم پیش از پایان دادن به اردوی آماده سازی خود در اردبیل یک بازی تدارکاتی با تیم گسترش فولاد تبریز برگزار میکند.
وی افزود: تیم فوتبال صبا هم اکنون در اردبیل حضور دارند و تمرینات این تیم به صورت روزانه و طی ۲ نوبت برگزار میشود تا صبا عقب ماندگیهای خود از نظر دستیابی به آمادگی جسمانی مطلوب برای حضور پر قدرتتر در لیگ برتر فوتبال را جبران کند.
سرپرست تیم فوتبال صبای قم گفت: کادر فنی تیم فوتبال صبا و بازیکنان تیم از نحوه برگزاری اردوی اردبیل رضایت داشتهاند و خوشبختانه شرایط صبا در اردوی اردبیل مطلوب است و جو بسیار خوبی بر تیم حاکم است.
دارابی بیان داشت: بر اساس هماهنگیهای انجام شده میان دو باشگاه صبا و گسترش فولاد، مقرر شد تیم گسترش فولاد تبریز به اردبیل سفر کند و روز جمعه دیدار دوستانهای با صبا داشته باشد.
وی عنوان کرد: این بازی محک بسیار خوبی برای بازیکنان صبا به شمار میرود و صبا پس از بازی روز جمعه، ۲ روز دیگر در اردبیل خواهد ماند و روز یکشنبه به تهران بازمیگردد تا تمرینات خود را در تهران دنبال کند.
سرپرست تیم فوتبال صبای قم تصریح کرد: محمد قاضی تنها آسیب دیده ما در اردوی اردبیل است که مشکل خاصی ندارد و به زودی به تمرینات گروهی اضافه میشود و مشکل خاصی برای همراهی صبا در دیدار هفته آینده در جام حذفی نخواهد داشت.
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