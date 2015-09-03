طرح کارورزی دانشجویی در قزوین اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود بابایی در جلسه کارگروه اشتغال که ظهر پنجشنبه در استانداری قزوین برگزار شد اظهارداشت: در سال ۹۲ نرخ بیکاری در استان ۱۰.۲ درصد بود که این میزان در سال جاری ۱۱.۹۸ درصد رسیده است.

وی افزود: بر اساس رشد اقتصادی استان پیش بینی ایجاد ۲۴ هزار شغل در استان را داشتیم اما در بررسی های انجام شده در حوزه اشتغال مشخص شد اگر در یک دوره ۱۰ ساله بتوانیم سالانه ۱۰ هزار و ۲۰۰ شغل ایجاد کنیم نرخ بیکاری تا ۱۰ درصد ثابت خواهد شد اما چون بسیاری از دستگاهها قادر به تحقق تعهد خود نشدند شاهد افزایش نرخ بیکاری هستیم.

تعهد ایجاد ۱۰ هزار و ۹۱۸ شغل در استان

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین تصریح کرد: امسال متعهد شده ایم ۱۰ هزار و ۹۱۸ شغل جدید در استان ایجاد کنیم که سهم دستگاهها ابلاغ شده و انتظار پیگیری و اقدام مناسب را داریم تا در صنعت، کشاورزی و خدمات این کار عملیاتی شود.

وی اضافه کرد: تاکنون دو هزار و ۱۱۳ شغل جدید در استان حدود یک پنجم تعهد استان معادل ۱۹.۳۴ درصد محقق شده است و چون در نیمه دوم سال قادر به ایجاد اشتغال نیستیم باید تلاش کنیم تا بخشی از مشاغل سهمیه استان را در یک دو ماه آینده ایجاد کنیم.

بابایی گفت: حدود ۳۰ درصد تعهد مشاغل استان با سه هزار نفر در بخش صنعت است که تنها ۸۸۲ شغل در این حوزه محقق شده است.

قزوین، پایلوت طرح کارورزی دانشجویی کشور

بابایی درادامه به اجرای طرح جدید کارورزی ویژه دانشجویان اشاره کرد و گفت: نرخ بیکاری فارغ التحصیلان استان هم ۱۹.۱ درصد و جوانان ۲۲.۷ درصد است که برای ایجاد فرصتهای کاری برای دانشجویان از سوی وزارت تعاون طرحی به صورت پایلوت در استانهای گلستان و قزوین اجرا می شود تا باتوان بستر مهارتآموزی و کاریابی برای دانشجویان را فراهم کرد.

وی اضافه کرد: با اجرای این طرح در یک دوره شش ماهه و یا یک ساله دانشجویان برای کسب تجربه و ارتقاء مهارت فنی خود در بنگاههای اقتصادی و مراکز آموزش کارگاهی دارای جواز مشغول کار شده و کسب تجربه عملی می کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین یادآورشد: با اجرای این طرح یک هزار نفر از دانشجویان فارغ التحصیل در واحدهای پذیرنده جذب می شوند و در هر ماه ۱۴۰ ساعت آموزش می بینند و با فضای کسب و کار آشنا می شوند.

بابایی اظهارداشت: هزینه کارورزی ماهانه چهار میلیون ریال است که ۳۰ درصد آن معادل ۱۲۰ هزار تومان توسط دولت و مابقی توسط بنگاه اقتصادی و واحد پذیرنده تامین خواهد شد.

وی گفت: واحدهایی که مجوز آنها دو سال سابقه داشته باشد میتوانند زمینه جذب دانشجویان را فراهم کنند و دانشجویانی که شش ماه از زمان فارغ التحصیلی آنها گذشته است می توانند در طرح مشارکت کنند.

بابایی در خصوص دستاوردهای اجرای این طرح گفت: افزایش قابلیت جذب و اشتغال دانشجویان، فراهم کردن زمینه انتقال دانش از دانشگاه به بنگاه اقتصادی، ایجاد انگیزه کارآفرینی، کسب و کار و ارتقاء اخلاق و صلاحیت حرفه ای در میان دانش آموختگان از مهمترین دستاوردهای اجرای طرح است.

وی بیان کرد: با زیرساختهای فراهم شده در استان بویژه بخش صنعت امیدواریم بنگاههای اقتصادی کوچک از این طرح استقبال کنند تا شاهد ایجاد اشتغال موقت برای دانشجویان باشیم.