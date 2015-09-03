تعداد لوکوموتیوهای موجود جوابگوی نیاز کشور نیست

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی ظهر پنجشنبه در بازدید از گروه لوکوموتیو سازی مپنا در کرج افزود: چارهای غیر از گسترش حمل و نقل ریلی کشور نداریم و افزایش لوکومویتوهای مورد نیاز تا حد لازم، از مهمترین ضرورتها برای تحقق گسترش حمل و نقل ریلی است.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: مپنا از شرکتهای تامینکننده در این زمینه است و باید از همه ظرفیتهای آن در این خصوص با جدیت استفاده شود.
وی گفت: فعال کردن سیستم اجاره به شرط تملیک از دیگر ضرورتها در راستای گسترش حمل و نقل ریلی کشور است و سیستم اجاره به شرط تملیک به تامین مالی کمک میکند.
آخوندی افزود: این سیستم در بسیاری از کشورهای دنیا رایج شده و پیاده کردن آن در ایران آثار بسیار مطلوبی در راستای کاهش مشکلات حمل و نقل ریلی و رفع موانع در این زمینه خواهد داشت.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: البته شاید در برخی موارد نیاز به شرکت واسطه نیز باشد که این امر نیز باید به بهترین نحو دنبال شود.
آخوندی با اشاره به اینکه ۳،۲ و ۴ خطهکردن مسیرهای انتهایی به کلانشهرها در دستور کار قرار دارد، گفت: ۳ هزار کیلومتر افزایش ظرفیت خطوط موجود و ۱۳ هزار کیلومتر خط جدید به محورهای کشور افزوده میشود.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در حوزه سیستم کنترل الکترونیک در کشور در وضعیت قابل قبولی قرار داریم، گفت: برنامه مالی تا سال ۱۴۰۴، ۲۸ میلیارد دلار رصد شده است.
شرکت مپنا نباید به بازارهای داخلی قانع شود
آخوندی در بخش دیگری از سخنان خود نیز گفت: شرکت مپنا نباید به بازارهای داخلی قانع شود و لازم است صادرات خود در سطح بینالمللی را گسترش دهد که این امر، مستلزم فراهم کردن زمینههای حضور آن در بازارهای جهانی است.
آخوندی در خصوص سیستم خرید تضمینی نیز افزود: سیستم خرید تضمینی به فراهم کردن زمینه گسترش فعالیتهای مپنا کمک میکند ضمن اینکه گزینهای غیر از توسعه راهآهن نداریم و کلانشهرها در آینده نزدیک به این امر به شدت نیاز خواهند داشت.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: کلانشهرهای کشور در آینده ناگزیر از مجهز شدن به سیستم ریلی داخلی و حومه خواهند بود و نیاز به گسترش سیستم حمل و نقل بینشهری و بُرد بلند نیز احساس میشود.
وی گفت: راهآهن نوعی سیستم حمل و نقل سبز است و در راستای حفظ محیط زیست، چارهای غیر از توسعه این سیستم نداریم ضمن اینکه قطارهای بسیارسریعالسیر در دنیا بسیار رایج شده و کشور ما نیز به این نوع قطار نیاز دارد.
هیچ جایگزینی برای راهآهن وجود ندارد
وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: هر دولتی باید به راهآهن و گسترش آن توجه ویژهای داشته باشد زیرا از نظر مصرف انرژی، دقت، سرعت و امور زیستمحیطی، هیچ جایگزینی برای راهآهن وجود ندارد.
آخوندی در پایان افزود: تلفیق دانش مکانیک راهآهن با دانش برق در خصوص صنعت راهآهن موجب میشود افقهای بسیار روشنی در برابر این صنعت گشوده شود که این امر باید همواره مد نظر قرار گیرد.
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