جوانان بهترین قوه محرک توسعه هر کشوری هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ناصر نیک بخت ظهر پنج شنبه در مراسم اختتامیه دوره های توانمند سازی دبیران سمن های کشور در استان همدان یاد و خاطره شهدای استان همدان را گرامیداشت و با بیان اینکه جوانان ادامه دهنده نسل فهمیده ها هستند، اظهار داشت: توانمند سازی سمن ها کار بسیار درستی است و سمن ها باید توانمند شوند.

وی با بیان اینکه جوانان قوه آمادگی، عشق و علاقه دارند و باید پاره ای از امور هم دریافت کنند تا تواتمند سازی کامل و کافی صورت گیرد، عنوان کرد: در آینده چرخ های کشور باید به دست جوانان بچرخد و باید به جوانان اعتماد کرد.

استاندار همدان با تاکید بر اینکه جوانان نیز باید به دولت و نظام اعتماد کنند، افزود: سازمان های مردم نهاد فرصت هستند و دولت و نظام نیز باید از این فرصت استفاده کند.

نیک بخت با اشاره به اینکه امسال از سوی مقام معظم رهبری به نام همدلی و همزبانی دولت و ملت نامگذای شده و سمن ها نمونه ای از ملت هستند، افزود: باید اعتماد متقابل وجود داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه باید به جوانان و سمن ها میدان داده شود، ادامه داد: هفته گذشته کاروان تدبیر و امید به استان همدان سفر کردند که این حضور بسیار با برکت بود و در بین استان هایی که دولت سفر کرده بیشترین ثمره را استان همدان برده است.

استاندار همدان با بیان اینکه برنامه استقبال از رئیس جمهور، تدارک و تهیه طرح ها و ارائه نیاز ها را به سمن ها و مردم واگذار کرده بودیم در نتیجه استقبال به صورت آبرومند برگزار شد، بیان کرد: معاونان رئیس جمهور استقبال و برنامه ریزی استان همدان را بی نظیر دانستند.

محمد ناصر نیک بخت با بیان اینکه جوانان بهترین قوه محرکه و قوه موید توسعه هر کشوری هستند، افزود: جوان را نمی توان دست و پا و گوش و چشم بسته نگه داشت و حتی اگر بخواهیم نمی توانیم چنین کاری کنیم چراکه جوان پویا و با اراده است.

وی با عنوان اینکه باید اعتماد جوان را جلب کنیم و جوان نیز باید اعتماد کند، افزود: سازمان های مردم نهاد فرصت هستند و هر کس کار را به مردم نداد بدانید ریگی به کفش دارد.

استاندار همدان تاکید بر اینکه جوانان پویا هستند چراکه جوان بود که انقلاب را ایجاد و جنگ را اداره کرد، ادامه داد: باید به جوانان اعتماد کرد.

نیک بخت با اشاره به انتخاب همدان به عنوان پایتخت جوانان جهان اسلام اشاره کرد و با بیان اینکه در این خصوص با وزیر ورزش و جوانان صحبت کرده ام، افزود: همدان ۵۰۰ سال پایتخت امپراطوری ایران و پنج هزار سال تاریخ دارد و نخستین شهر ایجاد شده در دنیا است که به عنوان مدنیت در جهان شناخته شده است.

وی با اشاره به اینکه استان همدان در حوزه سمن ها با توجه به آمار ورازت کشور و وزارت ورزش و جوانان جزو پنج استان نخست کشور است، بیان کرد: آمادگی داریم کنار و همراه سمن ها شاهد توسعه کشور با دست، فکر و توان سمن ها باشیم.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه با بیان اینکه موضوع سمن ها در کشور موضوعی مهم است، اظهار داشت: هر وقت جوانان را به صحنه آوردیم افتخاراتی ایجاد کردند که همیشه در تاریخ ماند.

امیر خجسته با بیان اینکه ۱۰۰ سال وسعت پیش ایران دو برابر شرایط فعلی بود اما در حمله ها نصف ایران از بین رفت چون جوانان در صحنه نبودند، عنوان کرد: در هشت سال جنگ تحمیلی با وجود اینکه استکبار حامی صدام بود و ۴۸ کشور به صورت مستقیم و غیر مستقیم حضور داشتند جوانان وارد شدند و سیلی محکمی به استکبار زدند.

وی با بیان اینکه جوانان ایرانی باهوش هستند و در دانشگاه های دنیا حرف نخست را می زنند، بیان کرد: هر وقت از سمن ها و جوانان دور شدیم مشکل پیدا کردیم و هر زمان به آنها توجه شد مسائل به درستی پیش رفت.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید از پویایی جوان استفاده کرد، عنوان کرد: در مجلس دو موضوع سمن ها و احزاب مورد نظر است.

خجسته با بیان اینکه قانون احزاب در مجلس تصویب شده و آینده انتخابات آینده احزاب است، ادامه داد: در آینده احزاب رقابت برنامه دارند و دیگر نمی توانند در زمان انتخابات به صورت قارچ گونه رشد کنند و بعد از انتخابات از بین بروند.

وی با بیان اینکه سمن ها قانون ندارند و به این قسمت توجه نشده است، بیان کرد: آینده کشور باید به دست جوانان باشد و باید کادر مدیریتی جوانان را طراحی کنیم چراکه یکی از مشکلات در کشور نداشتن کادر مدیریتی است.