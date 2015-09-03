بازدید رئیس فدراسیون فوتبال عراق از امکانات آکادمی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، عبدالخالق مسعود، رئیس فدراسیون عراق به همراه علی جبار و فلاح شامی با علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال ایران و محمد حسین علیزاده، رئیس آکادمی ملی فوتبال دیدار کرده و در رابطه با تعامل و همکاری‌های دوجانبه به بحث و بررسی پرداختند.

در این دیدار مسئولین فدراسیون عراق از امکانات آکادمی ملی فوتبال که شامل مهمانسرا، کلاس‌های آموزشی، زمین‌های تمرینی فوتبال و فوتبال ساحلی، سالن فوتسال، بدنسازی، کلینیک پزشکی و هتل آکادمی ملی فوتبال است، بازدید کردند.