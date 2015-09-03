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۱۲ شهریور ۱۳۹۴، ۱۴:۲۲

با حضور کفاشیان صورت گرفت؛

بازدید رئیس فدراسیون فوتبال عراق از امکانات آکادمی

بازدید رئیس فدراسیون فوتبال عراق از امکانات آکادمی

رئیس فدراسیون فوتبال عراق به همراه نایب رئیس خود صبح امروز با حضور در آکادمی ملی فوتبال، از امکانات این مجموعه دیدن کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، عبدالخالق مسعود، رئیس فدراسیون عراق به همراه علی جبار و فلاح شامی با علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال ایران و محمد حسین علیزاده، رئیس آکادمی ملی فوتبال دیدار کرده و در رابطه با تعامل و همکاری‌های دوجانبه به بحث و بررسی پرداختند.

در این دیدار مسئولین فدراسیون عراق از امکانات آکادمی ملی فوتبال که شامل مهمانسرا، کلاس‌های آموزشی، زمین‌های تمرینی فوتبال و فوتبال ساحلی، سالن فوتسال، بدنسازی، کلینیک پزشکی و هتل آکادمی ملی فوتبال است، بازدید کردند.

کد مطلب 2902911

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