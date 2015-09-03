۴۴۰ فرصت شغلی برای مددجویان بهزیستی خرم آباد ایجاد می شود

‌به گزارش خبرنگار مهر، پریوش بیرانوند پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه کارگروه شهرستان خرم آباد از هدف گذاری بهزیستی خرم آباد برای ایجاد اشتغال ۴۴۰ نفر از مددجویان طی سالجاری خبر داد و اظهار داشت: سال گذشته ۳۲۰ نفر از مددجویان بهزیستی شهرستان خرم آباد موفق به اخد تسهیلات از بانک ها شدند.

وی با بیان اینکه میزان تسهیلات پرداخت شده به مددجویان تحت پوشش بهزیستی خرم آباد در سال ۹۳ حدود دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده است افزود: در این راستا به ۵۰ نفر از مددجویان برای ایجاد مشاغل خانگی تسهیلات پرداخت شده است.

مدیر بهزیستی شهرستان خرم آباد تعداد تسهیلات پرداخت شده به مددجویان این شهرستان طی شش ماه اول سالجاری را حدود ۱۴۰ مورد برشمرد و عنوان کرد: بانک های صادرات، ملت، کشاورزی، توسعه تعاون، رسالت، سامان، ملی و رفاه کارگران یشترن میزان مشارکت برای پرداخت تسهیلات به مددجویان طی سال گدذشته را داشته اند.

بیرانوند میزان تعهد بانک ملت برای پرداخت تسهیلات به مددجویان بهزیستی خرم آباد را یک میلیارد تومان برشمرد و افزود: همچنین میزان تعهد بانک کشاورزی ۱۵۰ میلیون تومان و میزان تعهد بانک سپه ۱۰۰ میلیون تومان است.

وی اضافه کرد: برخی از مددجویان بهزیستی برای دریافت تسهیلات از بانک ها با مشکل تامین دو ضامن مواجه هستند که بیشترین مشکل ممدجویان در این رابطه به بانک ملی مربوط می شود.