گلستان از لیگ جهانی کبدی میزبانی کند/ زنگ خطر برای کبدی بانوان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مقصودلو ظهر پنجشنبه در آئین تودیع و معارفه مسئولان هیئت کبدی گلستان در گرگان ابتدا در مورد وضعیت کبدی کشور بیان کرد: کبدی جزو ۱۸ رشته اعزامی و ۱۲ رشته ورزشی بوده که موفق به کسب مدال در بازی های آسیایی شده است.

مقصودلو خاطرنشان کرد: باتوجه به قدمت کم تشکیل فدراسیون، توانسته ایم جزو رشته های مدال آور کشور کبدی را مطرح کنیم.

وی با بیان اینکه برنامه چهارساله فدراسیون به تایید وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک رسیده است اظهار کرد: لیگ جهانی کبدی قرار است برگزار شود و باید به طور حرفه ای در این رشته کار کنیم تا از قافله کشورهای دیگر عقب نمانیم.

وی خطاب به مدیرکل ورزش و جوانان استان گفت: میزبانی لیگ جهانی هزینه ای برای استان ندارد و طوری برنامه ریزی کنید که حداقل یک مسابقه لیگ جهانی در گرگان برگزار شود.

زنگ خطر برای بانوان به صدا در آمده است

رئیس فدراسیون کبدی با تاکید بر اجرای طرح استعدادیابی در گلستان تصریح کرد: گلستان هم اکنون جزو ۲۰ استان طرح استعدادیابی قرار ندارد و از شما می خواهم این طرح را جدی بگیرید.

مقصودلو گفت: کبدی در بازی های آسیایی اخیر دو مدال نقره به دست آورد اما نسبت به سایر رشته های ورزشی چه امکاناتی در اختیار دارد؟

وی با بیان اینکه زیاده خواه نیستیم افزود: با توجه به توانمندی این رشته نیازمند توجه بیشتر هستیم که البته تاکنون توجه صورت گرفته است.

وی به بخش بانوان اشاره کرد و گفت: در بانوان احساس خطر می کنیم زیرا تیم ملی نسبت به بازی های آسیایی اینچئون ریزش داشته است و باید به فکر جایگزینی باشیم.

رئیس فدراسیون کبدی در پایان اظهار کرد: چنانچه خانه کبدی گرگان افتتاح شود، تاتامی آن را فدراسیون تقدیم خواهد کرد.

گفتنی است؛ در این جلسه «داود طبرسا» به عنوان سرپرست هیئت کبدی گلستان معرفی و از زحمات «قربان عباسی» رئیس مستعفی هیئت تقدیر شد.