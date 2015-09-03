فعالیت معادن در استان قزوین با منابع طبیعی هماهنگ می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی پرزحمت ظهر پنجشنبه در جلسه هماهنگی کارگروه معادن استان که با حضو اسدالهی، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری در سالن جلسات سازمان صنعت برگزار شد گفت: با تعامل بیشتر سازمان صنعت، معدن و تجارت با اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری می توان برای توسعه پایدار معادن و حفظ منابع طبیعی گام برداشت.

وی بیان کرد: معادن نقش موثری در اشتغالزایی و رشد اقتصادی کشور دارند و حمایت از فعالیت معادن از ماموریت های مهم سازمان صنعت است و در رفع مشکلات این گروه ضمن در نظر گرفتن اهمیت حفظ منابع طبیعی برنامه های لازم را عملیاتی خواهیم کرد.

پرزحمت یادآور شد: با توجه به نقش مهم معادن در رفع بیکاری با حفظ منابع طبیعی نسبت به توسعه و پیشرفت این بخش اقدام می کنیم.

وی با اشاره به مفاد تفاهمنامه منعقد شده بین سازمان منابع طبیعی کشور و معاونت امور معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در این تفاهم نامه ضمن پردازش مسائل و مشکلات بخش معدن وحدت رویه ثابتی برای فعالیت معادن کشور ایجاد خواهد شد.

پرزحمت بیان کرد: این تفاهم نامه گام بلندی در تحقق اهداف هر دو سازمان است و ضمن کاهش خسارت‌ به منابع طبیعی از معادن نیز حمایت جدی خواهد شد.

وی در پایان تصریح کرد: در دولت تدبیر و امید مسایل و مشکلات حوزه های مختلف با تدبیر و هم اندیشی به آسانی قابل حل شدن است و خوشبختانه مشکلات معادن استان در منابع طبیعی حاد نیست و با ارجاع به کار گروه مرکزی مرتفع خواهد شد.

علی اکبر اسدالهی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیز داری استان نیز در این جلسه با ابراز رضایت از تعامل و توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حل مشکلات خود با منابع طبیعی گفت: در برخی از موارد بهره برداری بی رویه مشکلاتی را تیجاد کرده که امیدواریم با این تفاهم نامه منعقده تعامل لازم در حل آنها فراهم شود.

وی با اشاره به اهمیت صیانت از منابع طبیعی در استان افزود:برقراری تعامل بیشتر بین سازمان صنعت، معدن و تجارت با اداره کل منابع طبیعی موجب می شود آسیب های احتمالی به منابع طبیعی به حداقل برسد.

اسدالهی با اشاره به استقرار برخی از معادن استان در مناطق حساس گفت: برخی از معادن در مناطق بسیار حساس واقع شده اند و در ۲۵ نقطه از استان که عمده آنها در منطقه الموت است باعث حرکت خاک خواهد شد لذا ساماندهی معادن باید به گونه ای باشد که از تخریب منابع جلو گیری شود.

وی تصریح کرد:برخی از معادن که درکوهپایه ها مستقر هستند میتوانند با اقدامات اولیه، مانند ایجاد فضای سبز در کنار معادن از سوی صاحبان آنها از بروز مشکلات زیست محیطی جلوگیری کنند.

وی گفت: ۷۰ الی ۸۰ درصد معادن مسایل زیست محیطی قابل حل دارند و معادنی که فعالیت آنها باعث تخریب منابع طبیعی شده است باید خسارت وارد شده را تامین کنند.

اسدالهی در پایان با تاکید بر تعامل و همکاری متقابل در حل مشکلات منابع طبیعی و معادن استان گفت: منابع طبیعی مانعی در مسیر توسعه صنعت ومعدن استان ایجاد نخواهد کرد اما انتظار دارد معادن تحت نظارت قانونی با در نظر گرفتن مقررات و حریم های قانونی منابع طبیعی و رعایت مسائل محیط زیست فعالیت کنند.