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۱۲ شهریور ۱۳۹۴، ۱۴:۵۷

نماینده حقوقی ادارات محیط زیست منطقه ارسباران:

۳۴ پرنده طی سال جاری در شهرستان اهر رهاسازی شدند

۳۴ پرنده طی سال جاری در شهرستان اهر رهاسازی شدند

تبریز- نماینده حقوقی ادارات محیط زیست منطقه ارسباران از رهاسازی ۳۴ پرنده از ۱۰ نوع مختلف طی سال جاری در شهرستان اهر خبر داد.

صابر نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه توسعه جوامع بشری نیازمند توجه بیشتر به حفظ محیط زیست است، اظهار داشت: رفتار فعلی برخی از افراد سودجو باعث از بین رفتن محیط زیست می شود.

وی تغییرات اقلیمی آب و هوا را از چالش های محیط زیست دانست و افزود: اکنون ریزگردها، کمبود آب و آلودگی های هوا از بزرگ ترین مشکلات محیط زیست در کشور است.

نجفی در ادامه از رهاسازی بیش از ۱۰ نوع پرنده طی پنج ماه نخست سالجاری در شهرستان اهر خبر داد و گفت: اداره حفاظت از محیط زیست در راستای حفاظت از گونه های نادر پرندگان بیشتر از ۱۰ نوع پرنده را بعد مراقبت و تیمار به دامان طبیعت باز گردانده است.

نماینده حقوقی ادارات محیط زیست منطقه ارسباران ادامه داد: این پرنده ها که شامل ۹ قطعه عقاب، چهار قطعه حواصیل ارغوانی، پنج قطعه سهره طلایی، دو قطعه شاه بوف، دو حلقه مار،  یک قطعه بوتیمار، قرقی، اکراس سیاه و کلاغ می شوند پس از مراقبت رهاسازی شدند.

وی همچنین به آزادسازی یک قطعه پرنده سارگپه توسط مردم طبیعت دوست نیز اشاره کرد و گفت: صبح امروز با کمک جمعی از طبیعت دوستان و عاشقان محیط زیست،  پرنده سارگپه که بر اثر برخورد با سیم های برق دچار آسیب دیدگی شده بود بعد از بررسی و اطمینان از سلامتی پرنده در زیستگاه دائمی رهاسازی شد.

کد مطلب 2902928

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