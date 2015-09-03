حمایت شهرداری ها بهترین امکان برای ترویج کتابخوانی است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کتابخانه های عمومی استان کردستان، اسماعیل احمدی در دومین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی مریوان در محل فرمانداری این شهرستان اظهار داشت: حمایت از این نهاد فرهنگی گامی مهم در راستای توسعه فرهنگی کشور است.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس قانون شهرداری ها موظفند نیم درصد از درآمدهای خود را به منظور حمایت از ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی به حساب انجمن کتابخانه های عمومی واریزی کنند.

احمدی با اشاره به اینکه ارتقای شاخص سرانه مطالعه سبب افزایش آگاهی و آشنایی بیشتر عموم با حقوق شهروندی می شود، تصریح کرد: بر این اساس موفقیت کتابخانه های عمومی که همانا نهادینه کردن فرهنگ مطاله در جامعه است نیل به سایر اهداف را در بخش های دیگر تسهیل می سازد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی کردستان خواستار حمایت بیشتر مسئولان از این نهاد فرهنگی شد و گفت: ارتقای سطح آگاهی و بصیرت در جامعه با نهادینه شدن فرهنگ کتابخوانی میسر می شود بنابراین باید از از نهادهایی که در این راستا حرکت می کنند حمایت شود.

وی به نقش مهم خیرین در توسعه کشور اشاره کرد و افزود: خیرین با حمایت از بخش های مختلف به ویژه در حوزه های مدرسه سازی و بهداشت و درمان منشاء خیر و برکت شده اند.

احمدی عنوان کرد: حمایت مادی و معنوی خیرین از کتابخانه های عمومی موجب ارتقای بصیرت جامعه شود و این امر کشور را به سمت سوی توسعه فرهنگی سوق می دهد.

وی با اشاره به اینکه در مریوان سه کتابخوانی عمومی نهادی و دو کتابخانه عمومی مشارکتی فعال وجود دارد، اظهار داشت: هم اکنون این کتابخانه ها دارای سه هزار عضو فعال هستند که البته بسیار کم و شایسته این شهرستان فرهنگی نیست.

مدیرکل کتابخانه های عمومی کردستان اضافه کرد: همچنین در حال حاضر ۵۵ هزار نسخه کتاب در کتابخانه های عمومی این شهرستان در دسترس عموم قرار دارد و علاقمندان می توانند از این منابع بهره مند شوند.

شهرداری مریوان مطالبات خود را به حساب انجمن کتابخانه های عمومی واریز کند

معاون سیاسی و امنیتی فرماندارمریوان نیز در این نشست بر لزوم پرداخت به موقع نیم درصد درآمدهای شهرداری ها به حساب انجمن کتابخانه های عمومی تاکید کرد.

یوسف باشی اظهار داشت: ارتقای شاخص های کتابخوانی از نیازهای امروزی جامعه است و باید در راستای ترویج فرهنگ مطالعه حرکت کرد.

وی با اشاره به اینکه نهادینه شدن فرهنگ مطالعه در جامعه و ارتقای سرانه مطالعه از ارکان توسعه فرهنگی است، افزود: مسئولان و خیرین باید از این نهاد فرهنگی که با هدف ارتقای سطح بصیرت و اگاهی جامعه حرکت می کند حمایت کنند.

باشی با تاکید بر اینکه همه باید حمایت از کتابخانه های عمومی حمایت کنیم، افزود: در حال حاضر کتابخانه های عمومی مریوان با مشکلاتی مواجه است که لازم است این مشکلات مرتفع شود.

معاون سیاسی و امنیتی فرماندارمریوان در ادامه خواستار تشکیل انجمن خیرین کتابخانه ساز در این شهرستان شد و تصریح کرد: خیرین با حمایت از کتابخانه های عمومی می توانند نقش مهمی در ترویج فرهنگ مطالعه داشته باشند.

وی توجه به مخاطب محوری را در افزایش تعداد اعضای کتابخانه های عمومی موثر برشمرد و گفت: خرید منابع به زبان کردی و همچنین منابع اهل سنت با استفاده از منابع نیم درصد راهکاری برای افزایش تعداد اعضا است.