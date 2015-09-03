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۱۲ شهریور ۱۳۹۴، ۱۵:۰۱

مدیر عامل آب منطقه ای اردبیل:

عملیات عمرانی شبکه پایاب خداآفرین با پیشرفت مطلوب همراه است

عملیات عمرانی شبکه پایاب خداآفرین با پیشرفت مطلوب همراه است

اردبیل – مدیر عامل آب منطقه ای استان اردبیل گفت: عملیات عمرانی شبکه پایاب خداآفرین در شهرستان پارس آباد با پیشرفت مطلوب همراه است.

به گزارش خبرنگار مهر، داوود نجفیان بعد از ظهر پنج شنبه در جلسه بررسی پیشرفت فیزیکی این طرح تصریح کرد: پایاب خداآفرین با هدف تامین آب شرب سکونتگاه های محدوده طرح، تامین آب صنعت و توسعه اراضی ابی به وسعت ۶۲ هزار هکتار احداث می شود.

وی افزود: با وجود حیاتی بودن اجرای این طرح، پروژه خداآفرین طی سال های گذشته با محدودیت اعتباری مواجه بوده و مدتی نیز به دلیل محدودیت متوقف شده است.

مدیر عامل آب منطقه ای استان با بیان اینکه تاکنون این شبکه ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته، ادامه داد: تا به امروز بالغ بر دو هزار میلیارد ریال برای پروژه هزینه شده است.

به گفته نجفیان در پی سفر رئیس جمهور و تصویب اعتبار از محل صندوق توسعه ملی قرار است سه هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال برای این پروژه اختصاص یابد.

وی ابراز امیدواری کرد با تخصیص به هنگام شبکه خداآفرین تا سال ۱۳۹۶ به بهره برداری رسیده و در خصوص افزایش بهره وری کشاورزی منطقه تاثیرات مطلوب داشته باشد.

کد مطلب 2902945
محمد میرزایی ناطق

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