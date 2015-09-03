عملیات عمرانی شبکه پایاب خداآفرین با پیشرفت مطلوب همراه است

به گزارش خبرنگار مهر، داوود نجفیان بعد از ظهر پنج شنبه در جلسه بررسی پیشرفت فیزیکی این طرح تصریح کرد: پایاب خداآفرین با هدف تامین آب شرب سکونتگاه های محدوده طرح، تامین آب صنعت و توسعه اراضی ابی به وسعت ۶۲ هزار هکتار احداث می شود.

وی افزود: با وجود حیاتی بودن اجرای این طرح، پروژه خداآفرین طی سال های گذشته با محدودیت اعتباری مواجه بوده و مدتی نیز به دلیل محدودیت متوقف شده است.

مدیر عامل آب منطقه ای استان با بیان اینکه تاکنون این شبکه ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته، ادامه داد: تا به امروز بالغ بر دو هزار میلیارد ریال برای پروژه هزینه شده است.

به گفته نجفیان در پی سفر رئیس جمهور و تصویب اعتبار از محل صندوق توسعه ملی قرار است سه هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال برای این پروژه اختصاص یابد.

وی ابراز امیدواری کرد با تخصیص به هنگام شبکه خداآفرین تا سال ۱۳۹۶ به بهره برداری رسیده و در خصوص افزایش بهره وری کشاورزی منطقه تاثیرات مطلوب داشته باشد.