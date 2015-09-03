مركز پژوهشى شورا باید تامين كننده نياز های شهر مشهد باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن انتظاری هروى ظهر پنجشنبه در نخستین اجلاس روسای مراکز پژوهشی شورای های اسلامی کلانشهر و مراکز استان ها كه در تالار شهر مشهد برگزار شد، اظهار كرد: مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر مشهد با هدف مدیریت طرح‌های پژوهشی و تحقیقاتی راه اندازى شد تا از طريق ارائه نظرات کارشناسی و مشورتی به اعضای کمیسیون‌ها و هیئت رئیسه شورا بتواند نتایج طرح‌های پژوهشی را به بهترين شكل مورد استفاده قرار دهند.

وى افزود: همچنين از ديگر اهداف اين مركز تبیین اهداف، استراتژی‌ها و مدیریت طرح‌های اساسی شهری و ارائه آن در قالب طرح به شورای اسلامی شهر بوده است.

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد اضافه كرد: مركز پژوهش هاى شوراى اسلامى مشهد بايد نسبت به شناسایی واقعیت‌های جدید و مطلوب برای آینده شهر و تسری آن در بدنه‌ی نظام شهری و نيز تصمیم‌سازی برای تدوین قوانین در جهت اتخاذ تصمیم‌های درست اقدام كند.



وى ادامه داد: از ديگر انتظارات شوراى شهر از اين مركز اين است كه اين نهاد بتواند در افزایش اثربخشی تصمیم های شورا، پاسخگویی به نیازهای پژوهشی و کارشناسی شورا از طريق ایجاد کارگروه‌های تخصصی متشکل از نخبگان و صاحب‌نظران هر بخش، کمک به حاکمیت تفکر راهبردی در شورا، ایجاد بانک اطلاعات نخبگان، خبرگان در حوزه شهری در بخش‌های فنی، فرهنگی، اجتماعی، شهرسازی، خدمات شهری، حمل و نقل و سرمایه‌گذاری موثر باشد.



انتظاری هروى با بيان اينكه تشکیل اتاق فکر در مركز پژوهش هاى شوراى اسلامى شهر مشهد مى تواند بسيار راهبردى باشد، گفت: طرح مساله و ارائه راه حل با استفاده از خبرگان و صاحب نظران، تشکیل کارگروه های تخصصی جهت پشتیبانی فنی و تخصصی از لوایح و طرحها انجام مطالعات و پروژه های مورد نیاز جهت انجام تصمیم گیری علمی در امور شهر و نظارت بر فعالیت ها و برنامه هاى شهرى مى تواند در اين اتاق فكر به شكل مطلوب ترى مديريت و انجام شود.



وى ابراز كرد: امروز طرح پرسش‌های نو و مسائل پیچیده و چندوجهی در حوزه‌های مختلف باعث شده تا نهادهای قانونگذاری به سمت تأسیس مراکز علمی و پژوهشی حركت كنند تا با اتکا به تخصص‌ها و مطالعات فراهم آمده در آن مراکز و بهره‌گیری از آن‌ها، به شناخت کارشناسانه مسائل و پاسخگویی به نیازهای نو در تدوین قوانین دست پيدا كنند.



رييس شوراى اسلامى شهر مشهد يادآور شد: در واقعيت نهادهایی که چنین تکیه‌گاه‌های علمی و تحقیقاتی سازمان‌ یافته‌ای در اختیار دارند با نهادهایی که نمایندگان‌شان با اتکا به توان علمی و تجربی خود به کارشناسی و تدوین قوانین تاكيد مى كنند نتايج و روش هاى مطلوب ترى داشته و موفق تر خواهند بود.



وی افزود: يكى از مزيت هاى مركز پژوهش هاى شوراى اسلامى مشهد در اختيار گذاشتن اطلاعات لازم به کمیسیون‌های تخصصی و اعضای شوراها است كه بتوانند از اين طريق تصمیمات بهتری را درخصوص مدیریت واحد و یکپارچه شهری بگيرند.



انتظارى هروى با اشاره به سياست هاى كلى اقتصادی مقاومتی توضيح داد: مقام معظم رهبرى در تبيين سياست هاى اقتصاد مقاومتى به جلب مشارکت تمامى افراد جامعه از جمله علما و مجتهدین حوزه، استادان دانشگاهی و صاحب نظران و نيز تامین شرایط و فعال سازی کلیه امکانات، منابع مالی، سرمایه ای، اطلاعاتی و انسانی تاكيد كردند.



وى ادامه داد: در همين راستا مى توان با همکاری های جمعی علمی مورد نیاز شهرها، افزایش تعامل با مراکز رشد و پارک های علم و فن آوری، شرکت های دانش بنیان، مشاوران علمی و تخصصی و سازمان های مردم نهاد، جلب مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های کارآفرینی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی اقدامات جدى انجام داد و بسترهاى مناسب آن را فراهم كرد.

رييس شوراى اسلامى شهر مشهد عنوان كرد: همچنين در راستاى رسيدن به توسعه پایدار نيازمند جلب مشارکت آحاد جامعه و مدیریت يكپارچه شهری هستيم.

وى گفت: همچنين توسعه فعالیت های برنامه ریزی و طراحی استراتژیها برای توسعه کلان شهرها، توسعه فعالیت های ناظر به افزایش روحیه خرد جمعی و مشورت پذیری در تصمیم گیری ها و ایجاد بستر مطالبه گری و نقادی با روحیه مدیریت جهادی، توسعه نگاه جامع فرهنگی، اجتماعی، زیست محیطی، ترافیکی و اقتصادی به تصمیم های کلان مدیریتی در شهر اعم از شورا، شهرداری در سایر ارگانها از ديگر نكات موجود در سياست هاى اقتصاد مقاومتى است.