رئیس جدید ستاد بازسازی عتبات عالیات استان قزوین معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سهراب علی احمدی ظهر پنجشنبه طی مراسمی در دفتر امام جمعه و نماینده ولی فقیه در استان، جانشین ستاد بازسازی عتبات عالیات کشور، استاندار قزوین و معاون سیاسی امنیتی استانداری، معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی قزوین و سایر مسئولان بطور رسمی معرفی شد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین در این جلسه بیان کرد: پرداختن به موضوع بازسازی عتبات عالیات علاوه بر کارهای عمرانی چون ساخت بنا، گنبد و گلدسته، حجم سازه‌ها، اندازه گنبدها و سایر اموری از این دست، باید ملزومات دیگری نیز به همراه داشته باشد.

حجت الاسلام عابدینی ادامه داد: چنانکه این قبیل اماکن مقدس و مطهر باید در راستای فرهنگ‌سازی ملت ما قرار داشته باشند و تفاوت در معماری حرم‌های مطهر کاملاً محسوس و مشهود باشد.

وی بیان کرد: بر همین اساس هر نوع فعالیت‌ عمرانی و ساخت و ساز در عتبات و عالیات از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و باید پس از انجام تحقیق و پژوهش‌های کامل و جامع انجام شود تا معنویت و هنر ناب اسلامی در آن ها رعایت شود.

امام جمعه قزوین تصریح کرد: اماکن زیارتی شیعیان محل تلاقی حکمت، معنویت، نگاه توحیدی و معنوی در مهندسی بناهای حرم‌های مطهر است از این رو ضروری است در ساخت و سازهای جدید نیز این مولفه مهم در معماری شیعه رعایت شود.

نماینده ولی فقیه در استان اظهار داشت: استفاده از مهندسان قزوین در ساخت و سازهای عتبات و عالیات در دستور کار مسئولین قرار گیرد چرا که با کمک خداوند در استان مهندسان بسیار خوب و توانمندی داریم تا جایی که بسیاری از آنها در سطوح بین‌المللی نیز مطرح هستند.

حجت الاسلام عابدینی همچنین در رابطه با ضرورت حفظ پاکیزگی و بهداشت شهرهای زیارتی بیان کرد: به همان اندازه که پرداختن به ساختمان و بنای حرم های مطهر اهمیت و ثواب دارد نظافت، بهداشت و طهارت شهرهای زیارتی نیز از اهمیت و ضرورت برخوردار است چنانکه باید فضای شهرهای زیارتی به گونه‌ای باشد تا هر مسلمان و غیر مسلمانی که وارد آن ها می شود در آن پاکیزگی، نظافت و بهداشت را مشاهده کند.

امام جمعه قزوین در بخش دیگری از سخنان خود گفت: امامزادگان سرمایه‌های معنوی استان، کشور و جهان تشیع هستند و باید قدردان برکت آنها باشیم.

وی ادامه داد: به همین دلیل هر بنایی که قرار است در شهرهای زیارتی طراحی و ساخته شود ابتدا باید در رابطه با سند آن بنا تحقیق های لازم صورت گیرد همچنین در این بین اگر گفته می شود قزوین چهارمین حرم اهل بیت است باید تمام امامزادگان کشور به صورت دقیق مطالعه و اسناد موجود و مربوط به آن بررسی شود و تنها در صورت اثبات علمی این مطلب بیان شود.