۷۲ درصد بیکاران لرستان فاقد مهارت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مجید کریم نژاد ظهر پنجشنبه در جلسه کارگروه شهرستان خرم آباد بر ضرورت پیگیری همه جانبه سایر دستگاه های اجرایی برای رفع معضل بیکاری لرستان تاکید کرد و اظهار داشت: سند توسعه اشتغال استان بر اساس برنامه پنجم توسعه تهیه شد و به عنوان نقشه راه به همه شهرستان ها ابلاغ شد.

وی میزان کل اشتغال تعریف شده در سامانه رصد طی سال ۹۳ برای شهرستان خرم آباد را چهار هزار و ۶۴۸ نفر برشمرد و بیان داشت: حدود ۹۳ درصد این تعهدات در سال گذشته محقق شد و برای چهار هزار و ۳۸۱ نفر اشتغال ایجاد شد.

رئیس تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان خرم آباد افزود: از ۲۹ دستگاه مشمول برای ایجاد اشتغال در سال گذشته ۱۳ دستگاه توانستند به صورت ۱۰۰ درصد به تعهدات خود عمل کنند و ۱۷ دستگاه کمتر از ۱۰۰ درصد فعالیت داشتند چهار دستگاه مابقی نیز فاقد فعالیت در این زمینه بودند.

کریم نژاد کمیته امداد، بهزیستی و شرکت توزیع برق را دستگاه هایی دانست که طی سال گذشته بیشترین میزان تحقق ایجاد اشتغال در شهرستان خرم آباد را داشته اند و عنوان کرد: از نظر جذب نیروی انسانی سازمان صنعت، معدن و تجارت شهرستان بیشترین میزان تحقق را داشته است.

وی میزان اشتغال تعریف شده برای شهرستان خرم آباد در سالجاری را چهار هزار و ۴۳۷ مورد برشمرد و گفت: تا کنون اشتغال ۶۲۰ نفر در سامانه ثبت شده است یعنی حدود ۱۴ درصد تعهد ایجاد شده است.

رئیس تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان خرم آباد تصریح کرد: بیشترین میزان تعهد ایجاد اشتغال به سازمان حمل و نقل و پایانه ها با تامین شغل برای هزار و ۸۴ نفر مربوط می شود و کمترین آن به شرکت توزیع برق برای ایجاد سه شغل مربوط می شود.

کریم نژاد با بیان اینکه ۷۲ درصد بیکاران استان فاقد مهارت هستند اضافه کرد: ۶۲ درصد بیکاران استان نیز افراد تحصیل کرده در مقاطع کارشناسی به بالا هستند.