غلظت گرد و غبار در سیستان به ۱۲ برابر حد مجاز رسید

به گزارش خبرنگار مهر، دهمین روز از وزش توفان شدید در منطقه سیستان با اوج گرفتن توفان همراه بود و باز هم سختی های بی شماری را به مردم تحمیل کرد، غلظت هزار و ۸۵۷ میکروگرم نفس ها را به شماره انداخت و امروز نیز تعدادی از شهروندان سیستانی را به سبب بیماری های چشمی و ریوی رهسپار بیمارستان و مراکز درمانی کرد.

سرعت توفان به ۸۵ کیلومتر بر ساعت رسید

کارشناس هواشناسی سیستان و بلوچستان در این باره به خبرنگار مهر گفت: امروز حداقل شعاع دید افقی در شهرستان زهک ۷۰۰ متر گزارش شده و اکنون نیز سرعت توفان به ۸۵ کیلومتر رسیده است.

مصدق گودرزی گفت: برای امروز در منطقه سیستان وزش باد شدید همراه با گرد و خاک و در نقاط مستعد توفان گرد و خاک پیش بینی می شود که از فردا از شدت آن کاسته خواهد شد اما همچنان وزش باد همراه با گرد و خاک به صورت متوسط تا نسبتا شدید تا اواسط هفته آینده در منطقه ادامه دارد.

وی افزود: بر اساس پیش بینی ها صورت گرفته از روز شنبه از شدت توفان کاسته و طی هفته گذشته دیگر شاهد گرد و غبار در منطقه نخواهیم بود.