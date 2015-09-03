انفجار کپسول گاز دو مصدوم سوختگی بالای ۷۰درصد برجای گذاشت

ناصر عباسی دزفولی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: انفجار کپسول گاز در شهر خشکرود شهرستان زرندیه موجب مصدوم شدن یک نفر و سوختگی بالای ۷۰ درصد دو نفر دیگر شد.

طی بررسی های انجام شده استفاده از سیلند گاز مایع برای تعمیر لوله فاضلاب عامل این انفجار بوده که بر اثر نشت گاز و ایجاد جرقه موجب انفجار مهیبی در واحد مسکونی شده و مصدوم شدن سه نفر را در پی داشته است.

عباسی اظهار داشت: بر اثر این حادثه یک مرد ۴۵ ساله، و دو زن ۱۸ و ۳۶ساله دچار سانحه شدند که سوختگی خانم ۱۸ساله به صورت سطحی بود اما دو نفر دیگر پس از اعزام به بیمارستان ولیعصر(عج) اراک به دلیل شدت سوختگی به بیمارستان شهید مطهری تهران منتقل شدند.

معاون دارو و درمان دانشکده علوم پزشکی ساوه از مردم خواست تا برای حفظ جان خود و پیشگیری از ایجاد حادثه نکات ایمنی را به طور اصولی رعایت کنند.

گفتنی است شهر خشکرود در غرب شهرستان زرندیه در استان مرکزی واقع شده و حدود هفت هزار نفر جمعیت دارد.