کالاهای غیر نفتی لرستان از طریق گمرک استان صادر شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید سهرابیان ظهر پنج شنبه در جلسه صادرات غیر نفتی شهرستان پلدختر با بیان اینکه در بحث صادرات کالاهای غیر نفتی استان دستگاههای اجرایی مانند جهاد کشاورزی، دامپزشکی ،صنعت و معدن و میراث فرهنگی نقش مهمی دارند افزود: یکی از اقدامات در دستور کار ایجاد گمرک در شهرستان پلدختر است.

وی با بیان اینکه هم اکنون زیر ساخت و سامانه اظهارات گمرگ لرستان فعال است عنوان کرد: در این راستا اظهارات به وسیله تلفن همراه و اینترنت ثبت می شوند و نیازی به مراجعه برای صادرات کالا به مرکز استان از شهرستانها نیست.

مدیر کل گمرک لرستان تصریح کرد: هم اکنون گمرگ استان همه خدمات لازم را برای صادرات کالاهای تولید کنندگان و تجار استان به صورت شبانه روزی ارائه می دهد.

سهرابیان با اشاره به انعقاد قراردادی در رابطه با صادرات دام استان با یک سرمایه گذار عرب از سوی مدیریت ارشد لرستان گفت: در این راستا ۱۰۰ هزار راس دام از لرستان صادر خواهد شد.

وی افزود: برخی تجار استان کالاهای خود را از مرز شلمچه و مهران صادر می کنند که این امر سودی برای استان لرستان ندارد و منفعت آن به جیب استان های دیگر می رود.