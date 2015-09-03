مشکلات واحدهای تولیدی استان باید باپرداخت تسهیلات کم بهره رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود زمانی قمی پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی اظهار داشت: ۳۰۰ واحد تولیدی بزرگ و متوسط در استان با مشکلات جدی مواجه هستند که اگر ۱۰ میلیارد تومان تسهیلات کم بهره به این واحدها تزریق شود بیش از ۳۰ هزار شغل جدید ایجاد شده و بسیاری از مشکلات بیکاری و معضلات تولید در استان حل خواهد شد.

وی اظهار داشت: در شرایط فعلی ظرفیت های خالی در حوزه اشتغال استان وجود دارد و بایستی به دنبال جذب سرمایه گذار جدید باشیم.

استاندار مرکزی در مورد تخصیص اعتبارات آب روستایی افزود: اعتباراتی که برای آب روستایی از صندوق توسعه ملی به این استان تخصیص داده شده، هنوز ابلاغ نشده اما در دست پیگیری است.

زمانی قمی در مورد استفاده از ظرفیت های قانونی گفت: مدیران دستگاه ها بایستی در مورد ظرفیت قانونی خود و استفاده از آن تلاش کنند و به طور جدی مسائل بودجه ای را از طریق وزارتخانه مربوطه پیگیری کنند.

استاندار مرکزی در مورد ضرورت توجه به تغییرات اقلیمی در برنامه ریزی ها گفت: اگر به دنیال اخذ نتیجه مطلوب از برنامه ششم توسعه هستیم حتما بایستی مطالعات تغییرات اقلیمی را در برنامه ریزی ها در نظر بگیریم و اگر این مطالعات در کنار برنامه ششم لحاظ نشود، قطعا برنامه موفقی نخواهد بود.

رمانی قمی با اشاره به اینکه درآمدهای استان ۱۱درصد ارتقا یافته است یادآور شد: این بودجه برای برخی از کمک به انجام و اتمام برخی از پروژه های استان، در اختیار استانداری است.