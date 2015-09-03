به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آبیاری بعداز ظهر پنج شنبه در جلسه رد و تحویل اموال شورای اسلامی شهر اهر اظهار داشت: همدلی و همکاری بین شورای اسلامی شهر و شهرداری اهر باعث پیشبرد اهداف و مدیریت مطلوب شهری می‌شود.

رئیس شورای اسلامی شهر اهر با اشاره به اینکه توجه به ابعاد اقتصادی، اجتماعی، مذهبی و فرهنگی در اجرای پروژه های مختلف از دغدغه های مسئولان است، افزود: نهادهای مدیریت شهری در راستای سرعت بخشیدن به پروژه های درحال اجرا و زیباسازی شهر از هچگونه تلاشی دریغ نخواهد کرد.

وی خدمت رسانی به مردم را یک توفیق الهی دانست و اظهار داشت: مدیریت پروژه های عمرانی و خدماتی و ارائه خدمات مطلوب تنها در سایه مشارکت های مردمی است.

رئیس شورای اسلامی شهر اهر با بیان اینکه عملکرد شورای اسلامی شهر برای مردم تبیین می شود، تصریح کرد: اعضای شورای شهر با همکاری مستمر و موثر با مجموعه شهرداری توانسته قسمتی از معضلات و مشکلات مردم را در سطح شهر رفع کند.

آبیاری نقش مردم را در حل مشکلات شهری موثر عنوان کرد و گفت: تعامل و همکاری هیات رئیسه جدید با مردم جزو برنامه های اصلی و مهم اعضای شورای شهر است.

وی به پیشگیری آسیب های اجتماعی در سطح شهر نیز اشاره کرد و بیان داشت: شناسایی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی و رفع کمبودها جزو برنامه های اولویت دار اعضای شورای شهر بوده و برای این معضل برنامه هایی تدوین می شود.

رئیس شورای اسلامی شهر اهر در پایان با تاکید براینکه استفاده از تجربیات اعضای هیات رئیسه سابق شورای شهر در جهت زمینه سازی برای پیشبرد هدف های مدیریت شهری موثر است، خاطر نشان کرد: پروژه های عمرانی شهر اهر پیشرفت مطلوبی داشته و تاکنون طی سالجاری نزدیک به ۳۰ پروژه درحال اجرا و یا به بهره برداری رسیده است.

گفتنی است؛ در پایان این جلسه حسنعلی قهرمان فرد که پیش از این ریاست شورای اسلامی شهر اهر را برعهده داشت، طی تحریر صورتجلسه تمامی اختیارات و اموال شورای اسلامی شهر به مهدی آبیاری رئیس جدید شورای اسلامی شهر اهر تحویل داد.