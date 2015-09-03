واگذاری زمین رایگان به ادارات شهرستان اسکو ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر، نادر واحدی بعد از ظهر پنجشنبه در نشست با اعضای شورای اسلامی شهر ایلخچی وظایف و اختیارات شوراها را نظارتی عنوان کرد و افزود: شورای شهر طبق مقررات و وظایف قانونی حق نظارت دارند و هرگاه شهردار اقداماتی برخلاف قانون یا بدون مجوزهای لازم انجام بدهد به اداره تخلفات استانداری معرفی خواهد شد.

وی سپس ابراز داشت: با توجه به اینکه مالکیت عمومی شهر به عهده شهرداری که دستگاه اجرایی است می باشد، شورای شهر هم با نظارت دقیق و با تصویب مصوبات شفاف و روشن ما را در تایید مصوبات و حفظ منافع عمومی یاری می کنند و هرچقدر مصوبات دقیق تر و با استناد تر تحریر شود گروه انطباق راحت تر می تواند قانونی یا غیر قانونی بودن آنرا اعلام کند.

واحدی به سیاست های دولت تدبیر و امید در حمایت از تقویت شوراها اشاره کرد و گفت: سیاست های دولت روحانی با هدف حمایت از شوراها و تقویت آنها با مشارکت مردم در حل مسائل خود هستند تا حق و حقوق آیندگان را در نظر بگیرند چرا که در گذشته درحق آنها اجحاف شده است.

معاون فرماندار اسکو اجرای صحیح قانون را از اولویت های مهم دولت برشمرد و افزود: قانون برای همه لازم الاجرا است و همه باید در اجرای صحیح چهارچوب قانون و حفظ منافع عمومی قدم بردارند دستور العمل و آیین نامه نباید مغایر قانون باشد و ما زمانی ادعا می کنیم که در قانون سوء استفاده نمی شود که آن را صحیح و درست اجرا کنیم.

وی اضافه کرد: هر فرد در زمان خود مسئول و پاسخگوی عملکرد خود خواهد بود حتی بعد از ترک سمت خود نیز جوابگوی اعمال خود خواهد بود.

وی مسئولیت شهرداران را درحفظ منافع عمومی مهم برشمرد و گفت: مسئولیت شهرداران در قبال مردم نسبت به دیگر ادارات دولتی زیاد است و نباید به خود اجازه دهند در نگهداری اموال عمومی سهل انگاری شود.