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۱۲ شهریور ۱۳۹۴، ۱۷:۵۳

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) اهر درگفتگو با مهر:

جمع آوری صدقات در شهرستان اهر ۸۰ درصد افزایش یافته است

جمع آوری صدقات در شهرستان اهر ۸۰ درصد افزایش یافته است

اهر- مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان اهر از افزایش ۸۰ درصدی جمع آوری صدقات طی ۵ ماهه نخست سال جاری در این شهرستان خبر داد.

ارسلان طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه صدقه قسمتی از مشکلات مالی نیازمندان را تامین می کند، گفت: در سال گذشته بیش از ۱۴۰ میلیون تومان صدقه از مردم خیّر و نیکوکار شهرستان اهر جمع آوری شده است.

وی با اشاره به اینکه مشارکت خیّرین و نیوکاران در تمامی برنامه های کمیته امداد قابل تحسین است، افزود: صدقات جمع آوری شده برای مددجویان نیازمند و بیمار، تامین مسکن، تهیه جهیزیه و غیره هزینه می شود.

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان اهر از جمع آوری ۹۵ میلیون تومان صدقه طی پنج ماه نخست سال جاری در شهرستان اهر خبر داد، اظهار داشت: جمع آوری این مقدار صدقه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۰ درصد افزایش یافته است.

طهماسبی با بیان اینکه در سطح شهرستان اهر ۱۷ هزار صندوق جمع آوری صدقات فعال است، تصریح کرد: طی دوازده ماه سال گذشته بیش از ۱۴۰ میلیون تومان صدقه از صندوق صدقات شهرستان جمع آوری شده است.

وی همچنین از همکاری نزدیک به ۵۳۰ حامی با کمیته امداد شهرستان خبر داد، اضافه کرد: حامیانی که در طرح محسنین جذب شده اند، بیش از ۲۰۰ نفر از ایتام را مورد حمایت مالی و معنوی قرار داده اند.

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان اهر در پایان با تاکید براینکه صدقات به صورت روش های مختلف در این شهرستان جمع آوری می شود، خاطرنشان کرد: عملکرد مثبت کمیته امداد در جهت رسیدگی به مشکلات و تامین نیازهای نیازمندان باعث مشارکت بیشتر مردم شده است.

کد مطلب 2903020

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