به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال کره‌جنوبی عصر امروز پنجشنبه در چارچوب دیدارهای مقدماتی جام جهانی و جام ملت‌های آسیا میزبان لائوس بود که این تیم را با حساب ۸ بر صفر شکست داد. سون هیونگ مین که به تازگی از لورکوزن راهی تاتنهام شده است در این بازی هت تریک کرد و ستاره کره‌جنوبی بود. کره‌ای‌ها با این برد ۶ امتیازی شدند و در صدر گروه G باقی ماندند.

امروز تیم ملی استرالیا هم برابر بنگلادش به میدان رفت و مهمان خود را با ۵ گل بدرقه کرد. کانگوروها با ثبت دومین برد متوالی جمع امتیازات خود را به عدد ۶ رساندند و در صدر جدول گروه B ایستادند.