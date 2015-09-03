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۱۲ شهریور ۱۳۹۴، ۱۸:۰۱

مقدماتی جام جهانی و جام ملت‌ها؛

کره‌جنوبی برابر لائوس جشنواره گل به راه انداخت/ برد پرگل استرالیا

کره‌جنوبی برابر لائوس جشنواره گل به راه انداخت/ برد پرگل استرالیا

تیم‌های فوتبال کره‌جنوبی و استرالیا برابر حریفان خود به بردهای پرگل دست یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال کره‌جنوبی عصر امروز پنجشنبه در چارچوب دیدارهای مقدماتی جام جهانی و جام ملت‌های آسیا میزبان لائوس بود که این تیم را با حساب ۸ بر صفر شکست داد. سون هیونگ مین که به تازگی از لورکوزن راهی تاتنهام شده است در این بازی هت تریک کرد و ستاره کره‌جنوبی بود. کره‌ای‌ها با این برد ۶ امتیازی شدند و در صدر گروه G باقی ماندند.

امروز تیم ملی استرالیا هم برابر بنگلادش به میدان رفت و مهمان خود را با ۵ گل بدرقه کرد. کانگوروها با ثبت دومین برد متوالی جمع امتیازات خود را به عدد ۶ رساندند و در صدر جدول گروه B ایستادند.

کد مطلب 2903024

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