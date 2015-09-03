هنوز نگاه سنتی بر بازاریابی بخش گردشگری حاكم است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی رحمانی موحد عصر پنجشنبه در دومین نشست هماندیشی منطقهای توسعه گردشگری که با حضور فعالان این حوزه از استانهای زنجان، گیلان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل برگزار شد تاکید کرد: باید ظرفیتهای بومی، محلهای و منطقهای را شناسایی کرده و صرفاً به پایتخت اکتفا نکنیم.
وی بابیان اینکه باید ظرفیتهای منطقهای را در توسعه گردشگری شناسایی کنیم اظهار کرد: با جمعبندی بستههای گردشگری مناطق میتوان به رونق گردشگری اقصی نقاط ایران دستیابیم.
رحمانی موحد تصریح کرد: طرحهای منطقهای باید در دو سطح تنظیم شود به گونهای که در یک بخش مبدأ و مقصد یک شهر باشد یعنی سفر داخل استان و یک سطح از تهران به سایر مناطق باشد.
وی سودآوری، اشتغالزایی، پویایی و نشاط و تعاملات فرهنگی را از دستاوردهای رونق گردشگری برشمرد و خاطرنشان کرد: ما در بستر هدایت فعالیتهای گردشگری حرکت میکنم و هرگاه به جمع بندی برنامهها رسیدیم وارد مرحله حمایت میشویم.
معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور تاکید کرد: قراردادن جاذبه، نوآوری و توجه به مناطق شهری و غیر شهری در مسیر گردشگری باید در برنامه ریزی سفر مد نظر قرار گیرد.
رحمانی موحد با اشاره به جذابیت تنوع غذایی در گردشگری گفت: گردشگری غذا نیز با شناسایی و تبلیغ غذاها و خوراکیهای مناطق مختلف مور توجه باشد.
معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور گفت: ما فعالان گردشگری را شریک خود می دانیم چرا که آنها حلقه واسط ما و مردم هستند.
رحمانی موحد با تاکید بر تشویق مردم به سمت سفرهای دسته جمعی و تورهای گردشگری ادامه داد: باید مزایای این نوع سفر اعم از کاهش هزینهها، تحکیم بنیان خانواده، افزایش تعاملات فرهنگی و افزایش امنیت را برای مردم تبیین کرد.
وی برخورد جدی با تورهای غیر مجاز در شکل حتی مجازی را مورد تاکید قرار داد و افزود: بسیاری از مخاطرات سفرها ناشی از فعالیت تورهای غیر مجاز است.
برنامههای جذابی در حوزه جاده ابریشم پیش بینی شده است
معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور گفت: برنامههای جذابی در حوزه گردشگری جاده ابریشم پیش بینی شده است و این مسیر برای ما از اهمیت ویژهای برخوردار است.
رحمانی موحد افزود: تلاش میکنیم سهم ایران را در گردشگری جهان به دست آوریم.
وی با اشاره به برگزاری دهمین جشنواره ملی آش ایرانی اظهار کرد: جشنوارهها نقطه قوتی برای توسعه گردشگری ایران است.
رحمانی موحد یادآور شد: سنتهای بومی و محلی ایران جاذبه مناسبی برای گردشگران است که اگر ا نگاه بلند مدت مورد توجه باشد میتواند در جذب گردشگر داخلی و خارجی مؤثر واقع شود.
معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشورخاطر نشان کرد: جشنوارهها باید ویژگیهایی داشته باشند تا به سطح ملی و بینالمللی ارتقا یابند از جمله این ویژگیها استمرار، برخورداری از سایتها و برندهای مشخص، دارای نگاه فرا بخشی و تأثیر گذاری است.
وی به موفقیت جشنواره ملی آش ایرانی به میزبانی زنجان اشاره و خاطرنشان کرد: این جشنواره طی ادوار مختلف با ارتقا سطح خود، توانسته به دهمین مرحله راه یابد و میزبان جشنواره بینالمللی غذای کشورهای اکو- جاده ابریشم نیز باشد.
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