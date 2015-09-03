به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو عصر پنج‌شنبه در نشست هم‌اندیشی طرح آمایش سرزمینی شهرستان دشتی اظهار داشت: شهرستان دشتی با داشتن ۵ هزار کیلومتر مربع وسعت و جمعیتی بالغ بر ۸۰هزار نفر است که حدود ۷۰درصد آن در چهار شهر خورموج، کاکی، شنبه و بادوله و ۳۰درصد آنها نیز در ۹۴روستاسکونت دارند.

وی افزود: دشتی به عنوان دومین شهرستان بزرگ استان دارای پتانسیل‌های فراوان در حوزه‌های دریا، کشاورزی، معادن و نیروی انسانی است که باید از این ظرفیت‌ها در راستای پیشرفت شهرستان به نحو مطلوب استفاده کرد.

مهرجو، دارا بودن ۳۰ کیلومتر مرز آبی، فاصله مناسب با مرکز استان و سایر شهرستان‌ها و مناطق اقتصادی و صنعتی استان، استقرار بخشی از منطقه پارس شمالی، نزدیک‌بودن به مناطق پارس جنوبی، منطقه ویژه اقتصادی بوشهر و امنیت را از مهمترین ویژگی‌های این شهرستان عنوان کرد.

وی بر ضرورت توجه به این ویژگی‌ها تاکید کرد و گفت: توجه به هریک از آنها و ایجاد شرایط لازم برای شکوفایی این حوزه‌ها می‌تواند نقش موثری در توسعه این شهرستان ایفا کند.

فرماندار دشتی تصریح کرد: شهرستان دشتی با وجود اجرای صدها پروژه کوچک و بزرگ عمرانی از آغاز انقلاب تاکنون، برای رسیدن به توسعه همه جانبه نیازمند اجرای ده ها پروژه دیگر بویژه در حوزه توسعه زیرساخت‌های راه، آب، برق، گاز، تجارت دریایی و احیای گمرک، صنعت و معدن، کشاورزی، گردشگری، آبخیزداری و منابع طبیعی، مخابرات و میلمان شهری، طرح‌های هادی روستایی، بازسازی کامل مناطق زلزله‌زده، نوسازی مدارس است.

غلامرضا مهرجو با بیان اینکه با راه اندازی گمرک لاورساحلی، ضمن رونق تجارت و بازرگانی در منطقه، از همجواری این شهرستان در خلیج فارس استفاده کامل می‌شود، تصریح کرد: قطعا راه‌اندازی گمرک لارو ساحلی اشتغال پایدار نیز به دنبال دارد و توسعه صادرات محصولات کشاورزی و مواد معدنی می تواند در پی داشته باشد.

وی هدف برنامه آمايش سرزمين، سازماندهی فضای جغرافيايی برای حفظ و بهره‌برداری خردمندانه از پهنه سرزمين است که بر پايه مزيت‌های محيط طبيعی و انسان ساخت با رويکردی سيستمی در چارچوب توسعه پايدار انجام می‌گيرد، عنوان کرد.

مهرجو یادآور شد: در این برنامه جنبه‌های مختلف زندگی و فعاليت‌های انسانی را مطالعه کند و عدم تعادل‌های موجود بين عناصر تشکيل دهنده فضای جغرافيايی را بشناسد و امکان تحقق توسعه فضايی همه جانبه و پايداررا فراهم سازد.

وی بیان کرد: اين برنامه می‌تواند دربرگيرنده مجموعه اهداف، راهبردها، سياست‌ها وبرنامه‌های اجرايی که توسط بخش دولتی، خصوصی و تعاونی در ابعاد مختلف طبيعی، انسانی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی مطابق با جهت‌گيری‌ها کلان ملی انجام می‌گيرد، باشد.

فرماندار شهرستان دشتی اضافه کرد: انتظار است که برنامه آمايش استان بتواند به سه سؤال اساسی یعنی اینکه در حال حاضر شهرستان چه موقعيتی دارد، شهرستان به کجا می‌خواهد برود و شهرستان چگونه به اهداف تعيين شده دست می‌يابد، پاسخ دهد.